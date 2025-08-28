Milan-Nkunku: trattativa avanzata, ma un dato preoccupa dirigenza e tifosi

Milan-Nkunku: la trattativa con il Chelsea è in chiusura. Ma un dato sul francese sta tenendo sulle spine dirigenza e tifosi.

Ora sì, il Milan ha messo la sesta sul mercato. Manca sempre meno al gong che sancirà la fine della campagna trasferimenti ed i rossoneri sembrano averlo capito e ora premono forte sull’acceleratore. è praticamente fatta (è arrivato anche l’Here we Go di Fabrizio Romano) per Nkunku al Milan, e probabilmente non sarà l’ultimo acquisto di Tare e compagnia. L’arrivo del francese ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi, ma negli ultimi minuti è emerso un dato che preoccupa la dirigenza ed i tifosi.

Milan, Nkunku è di cristallo: ha saltato il doppio delle partite dei Boniface

Lo sprint decisivo che ha permesso l’acquisto di Nkunku è avvenuto questa mattina. I dirigenti rossoneri hanno convinto il Chelsea con un’offerta di 35 milioni + 5 di bonus, accaparrandosi così un talento di estrema qualità. C’è un dato però che fa storcere il naso ad alcuni tifosi. Come riportato da Nicolò Schira, il francese negli ultimi 3 anni ha saltato ben 76 gare ufficiali a causa di diversi infortuni.

Sia in Germania al Lipsia che in Inghilterra al Chelsea, il talento del ragazzo è stato spesso oscurato dalla sua fragilità fisica, e la paura di tanti tifosi è che questo possa essere un tema anche in Serie A. Il dato assume maggiore valore se viene rapporto con i dati dello “scartato” Boniface. Quest’ultimo negli ultimi tre anni ha saltato “solo” 37 partite, quasi la metà di quelle di Nkunku.