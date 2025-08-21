Milan, non solo Boniface: un altro affare dalla Germania

Il Milan ha chiuso per Boniface, ma il calciomercato andrà a completarsi anche con un esterno. E l’occasione arriva sempre dalla Bundesliga.

Nel corso di questa giornata, a Sky Sport Insider, ha parlato il giocatore che spera di tornare in Nazionale, dopo averla praticamente solo “toccata” per poco. E con l’addio di Samuel Chukwueze, le cose potrebbero concretizzarsi di fronte a quella che diventa, di fatto, un’occasione di calciomercato per il Milan.

Si tratta di uno dei calciatori italiani lontano dalla Serie A per tutta la sua carriera e che, arrivato ormai ad un’età avanzata della sua carriera, potrebbe trovare finalmente il suo esordio nel massimo campionato italiano. Magari al Milan, dove si starebbe liberando uno spazio proprio sulla fascia dove giocherebbe poi come alternativa agli esterni titolari di Allegri.

Milan, Boniface e non solo: un’altra idea dalla Germania

Il Milan ha appena completato il trasferimento di Boniface e si attende solo il suo arrivo a Milano. A San Siro ci sarà un nuovo attaccante che completa quasi del tutto il calciomercato del Milan, perché tra chi arriva, c’è anche chi va via.

Di alternative davanti ce n’è ancora l’esigenza, se si considera che potrebbe dire addio Samuel Chukwueze, con i rossoneri che si interessano quindi ad un nuovo esterno.

Con l’ambizione di tornare in Nazionale, attenzione alla posizione di Grifo, vecchia idea del calciomercato dei rossoneri. L’italo-tedesco, nell’anno che porta al Mondiale e con l’Italia che avrà bisogno di importanti prestazioni per qualificarsi alla stessa manifestazione estiva, potrebbe fare al caso del Milan. Dopo Boniface, un altro acquisto dalla Germania potrebbe completare la rosa di Max Allegri.

In Serie A e per la Nazionale: è un’occasione per il Milan

È del suo futuro che parla, nella sua intervista, col sogno di giocare in Nazionale per il Mondiale 2026 nel quale si spera l’Italia possa esserci. Vincenzo Grifo rappresenta, per circa 5 milioni di euro, l’occasione che fa al caso del Milan in caso di separazione con Chukwueze, dopo aver perso già Okafor con destinazione al Leeds.

“Ho una certa età, ma mi sento in forma – dice Vincenzo Grifo, allontanando un po’ quelle che sono le voci sul calciomercato -. Voglio dimostrare ancora una volta chi sono. Sono felice qui, gioco in Europa League, spero di fare come l’anno scorso. Sogno la Nazionale? Assolutamente, non smetto mai. Credo di potermi fare ancora vedere, spero che Gattuso mi dia la possibilità di essere col gruppo”. Che sia proprio Gattuso a consigliargli il Milan e l’approdo in Serie A? L’arrivo in Italia per giocare lontano dalla Germania che lo ha coccolato per l’intera sua carriera in quanto italo-tedesco, non è da escludere. Anche se gli anni sono avanzati e non è più la giovane promessa che faceva bene all’estero, in Germania.