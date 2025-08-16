Milan, non solo De Winter: Allegri chiede un altro suo pupillo

Massimiliano Allegri pensa a un altro giocatore da lui ben conosciuto e stimato, la nuova idea per il Milan per chiudere il mercato

Quando il Milan ha pensato di richiamare Allegri, sapeva cosa stava facendo. Dopo la durissima annata scorsa, che è filata via tra errori, ingenuità clamorose, peccati di presunzione, strategie poco definite e molto altro ancora, occorreva una inversione di marcia netta. Il livornese è uno che di sicuro ha sempre le idee chiare e sa cosa serve perché una squadra possa puntare in alto.

Potrà piacere o meno, per la sua idea di calcio, ma l’efficacia e risultati più o meno sempre di alto livello sono dalla sua. Sono passati anni ovviamente dal maxi ciclo vincente alla Juventus e nessuno, nel nuovo Milan, può chiedergli tanto, ma di riportare il Diavolo a pensare in grande di sicuro sì e lui può essere l’uomo giusto. Inizieremo a scoprirlo a breve, nel frattempo qualche indicazione interessante dal precampionato è già arrivata.

In conferenza stampa alla vigilia della gara col Bari l’allenatore si è detto soddisfatto del mercato, anche se lui è il primo a sapere che manca ancora qualche cosa. E tra gli ultimi rinforzi, potrebbe affidarsi ad altri giocatori da lui già conosciuti. Dopo De Winter, è la volta di un altro suo ex giocatore.

Milan, Allegri vuole una freccia sulla fascia: Iling-Junior è il nome giusto

Ai tempi della Juventus, un altro che con lui ha trovato molto spazio ed è stato valorizzato è stato Samuel Iling-Junior. Che potrebbe ritrovare il livornese a Milano.

L’inglese entro nell’affare tra Juve e Aston Villa per Douglas Luiz. Poi è stato girato in prestito tra Bologna e Middlesbrough e sembra non rientrare comunque nei piani della squadra di Birmingham. Il Milan può farsi avanti, cercando di realizzare un affare low cost, per un giocatore che potrebbe essere usato come vice di Leao o come esterno a tutta fascia, per dare più imprevedibilità.

Milan, Allegri in missione: con lui il Diavolo può tornare a fare paura

Avere a disposizione calciatori di cui si conoscono le potenzialità può essere un fattore. E anche parlando di un gruppo nuovo, comunque, Allegri sa come toccare le corde giuste e farsi apprezzare.

Di sicuro, la squadra, sotto la sua guida, cercherà di trovare più compattezza, la dirigenza lo segue e l’ambiente pende dalle sue labbra. E’ Allegri che può essere il valore aggiunto del nuovo Milan, le rivali faranno bene a non sottovalutare il Diavolo anche se per ora si parte in seconda fila rispetto ad altre più accreditate.