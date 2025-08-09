Milan, non solo Estupinan: arriva un altro terzino

L’amichevole con il Leeds ha mandato buoni segnali a Massimiliano Allegri, ma il Milan necessita di altri rinforzi

Dopo l’arrivo di Ardon Jashari, sceso in campo nell’amichevole odierna contro il Leeds, il Milan punta a chiudere un altro affare in entrata.

Nonostante qualche fisiologica difficoltà, il Milan sta lavorando bene sul mercato. Dopo le partenze di Tijiani Reijnders e Theo Hernandez il Milan ha accolto Luka Modric, Samuele Ricci, Pervis Estupinan e Ardon Jashari. Quest’ultimo, centrocampista di passaporto svizzero già sceso in campo nell’amichevole contro il Leeds, è arrivato alla corte di Massimiliano Allegri al termine di una vera e propria telenovela estiva di calciomercato, con un tira e molla con il Club Brugge durato quasi un mese.

Ora l’attenzione del direttore sportivo Igli Tare si è spostata su attacco e difesa. In avanti il sogno resta rappresentato da Dusan Vlahovic, ma appare più probabile l’arrivo di Rasmus Hojlund, quest’oggi rimasto in panchina in occasione dell’amichevole tra Manchester United e Fiorentina vinta dai Red Devils ai calci di rigore. Sullo sfondo restano anche altri nomi come quelli di Nicholas Jackson e Breel Embolo mentre per la difesa è tornato attuale il profilo di Giovanni Leoni del Parma oltre a Pietro Comuzzo della Fiorentina.

Calciomercato Milan, nuovo arrivo sulla corsia sinistra

In questo scenario, però, il Milan sta per accogliere un altro rinforzo sulla corsia di sinistra mentre per la fascia destra si punta a chiudere a stretto giro l’affare per Zachary Athekame dello Young Boys.

Stando a quanto rivelato da Sky Sport, il Milan ha praticamente chiuso la trattativa per l’ingaggio di Berkay Karaca, laterale sinistro a tutta fascia classe 2006. Da poco svincolatosi dallo Schalke o4, club tedesco in cui è cresciuto, il giocatore di passaporto turco si appresta a diventare un nuovo elemento della formazione Milan Futuro la cui panchina è stata affidata a Massimo Oddo il quale avrà il compito di condurre la compagine Under 23 tra i professionisti dopo la cocente retrocessione in Serie D maturata nella passata stagione. Un elemento giovane da tenere d’occhio per l’immediato futuro del Milan.