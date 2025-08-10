Milan, non solo Hojlund: altro bomber dall’Inghilterra

Dal campionato inglese, un altro attaccante torna d’attualità per il Milan: oltre a Hojlund, ecco l’alternativa

A poco tempo ormai dal via ufficiale della stagione, che oltretutto per il Milan inizierà con una settimana di anticipo per via dell’impegno in Coppa Italia contro il Bari, è tempo di fare valutazioni importanti e di stringere i tempi sul mercato per determinati obiettivi. Primo fra tutti, quello dell’attaccante che dovrà unirsi, in rosa, a Santiago Gimenez, alternandosi con lui per rendere il Diavolo competitivo fino in fondo per le prime posizioni.

A proposito del messicano, debutto nel precampionato con gol con il Leeds, a dimostrazione del fatto che il giocatore ha sicuramente delle doti importanti e che in questa annata cercherà di crescere rispetto ai primi sei mesi in cui il suo rendimento è stato a singhiozzo. Ma è naturale che il Milan vada alla ricerca di una alternativa di livello e che voglia fare di tutto per portarla a casa quanto prima.

Negli ultimi giorni, è tornato d’attualità di prepotenza il nome di Rasmus Hojlund. Per il danese, sembrano aprirsi spiragli importanti per il suo trasferimento dal Manchester United. I ‘Red Devils’ avrebbero accordato la possibilità di prestito oneroso, per concludere in breve tempo l’affare, specie dopo il colpo Sesko. Ma Hojlund non è ancora convinto di lasciare lo United. Ecco perché il Milan deve guardarsi attorno e sempre in Inghilterra avrebbe trovato un nome alternativo.

Milan, chance per Richarlison: vuole giocare in vista dei Mondiali

Sul mercato, tra i bomber in cerca di riscatto, c’è anche Richarlison, che ha vissuto ultime annate complicate dal punto di vista del rendimento.

Il brasiliano può lasciare il Tottenham, eventualità da lui caldeggiata, per trovare maggiore spazio e mettersi in mostra. E’ l’anno dei Mondiali, deve rientrare nel giro della nazionale allenata da Ancelotti e ha bisogno di una buona vetrina. Ci sta pensando il Valencia, secondo ‘Elgoldigital’, ma il Milan potrebbe dargliene una forse più prestigiosa. Molto dipenderà dalla possibilità effettiva di strappare una modalità d’acquisto simile a quella di Hojlund.

Milan, Vlahovic più lontano ma mai dire mai

E poi c’è Dusan Vlahovic, convitato di pietra, nome che non è sparito dai radar anche se la situazione si è al momento un po’ raffreddata.

Il Milan continua a pensarci, anche se per ora le richieste della Juventus non collimano con i desiderata dei rossoneri. Il gioco di pazienza, alla lunga, potrebbe anche andare a favore del Diavolo, che è convinto che dopo Ferragosto la Juventus e il giocatore scenderanno a più miti consigli, per trovare un accordo che farebbe comodo a tutti.