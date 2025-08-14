Milan, non solo Hojlund: nuovo bomber in saldo

Operazione low cost nel mirino del Milan per completare definitivamente l’attacco, insieme a Hojlund può arrivare un giocatore di grande esperienza

Il mercato del Milan si svolge praticamente a rotta di collo, negli ultimi giorni, con operazioni che si susseguono, per completare al più presto il lavoro di costruzione della rosa di Allegri. Jashari e De Winter si sono uniti agli acquisti precedenti, ora è il turno di Athekame e sta per arrivare anche il momento di Hojlund, per il quale il Diavolo ha accelerato con decisione, trovando sponda nel Manchester United, desideroso di far partire il danese, accordando anche condizioni favorevoli.

Il lungo inseguimento a una punta da far ruotare con Santiago Gimenez si sta dunque concludendo. Si era seguito Vlahovic, ma le lungaggini legate alla situazione del serbo hanno fatto sì che il Milan si decidesse per altro tipo di soluzioni. Termini economici e tempistiche della trattativa depongono decisamente a favore del club. Che però potrebbe non aver concluso le sue manovre offensive, tutt’altro.

Si sta valutando qualche movimento sugli esterni, in considerazione della posizione di Okafor da liberare, ma potrebbe esserci anche un ulteriore innesto. Quello di un profilo di una terza punta low cost, un elemento di esperienza da utilizzare magari in finali di gara difficili.

Milan, idea Bakambu: vicino a lasciare il Betis, praticamente gratis

Il nome potrebbe essere quello di Cedric Bakambu. Il franco-congolese, 34 anni, vanta esperienze con numerose squadre di alto livello in giro per il mondo, sempre con un discreto numero di gol.

Da un anno e mezzo è al Betis, lo scorso anno è stato protagonista con 7 reti in Conference League. Ora, però, il suo ciclo in Andalusia sembra concluso, a un anno dalla scadenza del suo contratto. Secondo ‘Fichajes.net’, il club cerca un suo sostituto e il giocatore avrebbe aperto all’addio, davanti a una offerta intrigante. Il Milan potrebbe offrirgli un palcoscenico prestigioso, dovendo spendere praticamente nulla per il cartellino del calciatore.

Milan, Allegri e le tante alternative davanti: solidità ma anche gol nei piedi

Una eventualità da considerare, quella di una terza punta, che possa abbinare velocità e fisicità, per dare ulteriori alternative alla prima linea.

E’ vero che il primo comandamento di Allegri è ritrovare la compattezza e la solidità difensiva, ma a questo vanno unite carte offensive variabili, per mandare in confusione gli avversari e poter giostrare a seconda delle esigenze nella singola partita. E’ un Milan che potrebbe essere camaleontico e questo atteggiamento potrebbe risultare premiante.