Milan: non solo Kim, altro ex Napoli per Allegri

I rossoneri starebbero guardando al centrale coreano per rinforzare la difesa. Ma non è da escludere un altro ex Napoli alla corte di Allegri

Sono giorni di riflessioni in casa Milan. I rossoneri non vogliono sbagliare la scelta per quanto riguarda il difensore e si prenderà il tempo necessario per consentire ad Allegri di avere un centrale di livello. Fra i nomi vagliati dalla società di via Aldo Rossi c’è anche quello di Kim del Bayern Monaco. Una operazione non facile per diversi motivi e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

Ma Kim potrebbe non essere l’unico ex Napoli a vestire la maglia del Milan durante questo calciomercato. C’è un altro nome destinato a stuzzicare il club rossonero. Al momento non ci sono trattative in corso e sembra rappresentare una sorta di suggestione. Naturalmente con il passare dei giorni la situazione potrebbe cambiare e magari entrare nel vivo dell’affare. Una pista da tenere in considerazione nel corso delle prossime settimane.

Calciomercato Milan: Tare scatenato, i possibili prossimi colpi

La stagione del Milan inizierà la prossima settimana, ma Allegri difficilmente potrà contare sull’intera rosa a disposizione. In via Aldo Rossi si è deciso di prendere tutto il tempo necessario per non sbagliare la scelta del difensore. E il nome di Kim potrebbe scalare le gerarchie nel corso dei giorni che verranno. Ma attenzione anche ad un nome che potrebbe diventare presto un obiettivo concreto per quanto riguarda i rossoneri.

Nonostante l’arrivo di Jashari, il Milan punta a chiudere un altro centrocampista e attenzione al profilo di Elmas. Il macedone non rientra nei piani del Lipsia e il suo profilo potrebbe rappresentare una buona occasione per i rossoneri visto che la valutazione non supera i 15 milioni di euro. Una pista di calciomercato da seguire con attenzione e vedremo come si svilupperà la situazione nel corso della prossima settimana.

Al momento il centrocampista per il Milan non rappresenta una priorità di calciomercato. Bisognerà attendere ancora i prossimi giorni per capire su chi si punterà. Il nome di Elmas è comunque da tenere in considerazione visto che il macedone non rientra assolutamente nei piani del Lipsia.

Mercato Milan: idea Elmas a centrocampo

Per adesso Elmas rappresenta solo una idea per il Milan in questo calciomercato. Non c’è alcuna trattativa e Tare si sta concentrando su altre operazioni considerate come priorità. Naturalmente le uscite porteranno anche il centrocampista a diventare un obiettivo primario e un tentativo per il macedone potrebbe essere fatto.

Vedremo come si svilupperà la situazione e se si potrà arrivare alla fumata bianca. Di certo Elmas rappresenta una soluzione importante per il Milan in questo calciomercato e nel corso delle prossime settimane ne sapremo molto di più.