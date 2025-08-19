Milan, nuova cessione in vista: il rossonero riparte dalla Serie B

Tare si appresta a piazzare un nuovo colpo in uscita: il giovane rossonero si avvicina al trasferimento in Serie B.

Il Milan resta molto attivo sul mercato. Il ds rossonero, Igli Tare, si sta dando un gran da fare per soddisfare appieno le esigenze tecnico tattiche di mister Allegri, portando avanti al contempo le diverse operazioni da risolvere sul fronte delle uscite. Proprio in questo senso, il direttore sportivo del Diavolo starebbe ragionando attentamente sul futuro di un giovane rossonero. Il talento del Milan sembra essere sempre più vicino al trasferimento in Serie B.

Nuova cessione in vista: un altro rossonero in Serie B

Il Milan si prepara a chiudere una nuova operazione in uscita, l’ennesima che riguarda un giovane rossonero verso la Serie B. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, la Sampdoria starebbe tentando di affondare il colpo per Andrei Coubiș, difensore rossonero classe 2003.

La Sampdoria sarebbe molto interessata al promettente giocatore, tant’è che starebbe pensando di rivelare l’intero cartellino del rossonero. Il Milan avrebbe attuato delle riflessioni a riguardo, mettendo in conto la possibilità di mantenere il controllo sul giocatore.

Andrei Coubiș è un profilo interessante: su di lui non ci sarebbe solo la Sampdoria, ma anche Cesena e Mirandés, squadra della Liga 2 spagnola. Il giovane difensore è reduce da una stagione in Serie C con il Milan Futuro. Il difensore rumeno ha totalizzato 37 presenze, un gol e 2 assist.