Milan, nuova cessione in vista: il rossonero riparte dalla Serie B

di
Tare si appresta a piazzare un nuovo colpo in uscita: il giovane rossonero si avvicina al trasferimento in Serie B.

Il Milan resta molto attivo sul mercato. Il ds rossonero, Igli Tare, si sta dando un gran da fare per soddisfare appieno le esigenze tecnico tattiche di mister Allegri, portando avanti al contempo le diverse operazioni da risolvere sul fronte delle uscite. Proprio in questo senso, il direttore sportivo del Diavolo starebbe ragionando attentamente sul futuro di un giovane rossonero. Il talento del Milan sembra essere sempre più vicino al trasferimento in Serie B.

Nuova cessione in vista: un altro rossonero in Serie B

Il Milan si prepara a chiudere una nuova operazione in uscita, l’ennesima che riguarda un giovane rossonero verso la Serie B. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, la Sampdoria starebbe tentando di affondare il colpo per Andrei Coubiș, difensore rossonero classe 2003.

La Sampdoria sarebbe molto interessata al promettente giocatore, tant’è che starebbe pensando di rivelare l’intero cartellino del rossonero. Il Milan avrebbe attuato delle riflessioni a riguardo, mettendo in conto la possibilità di mantenere il controllo sul giocatore.

Milan, Andrei Coubiș verso la Sampdoria – (LaPresse) SpazioMilan.it

Andrei Coubiș è un profilo interessante: su di lui non ci sarebbe solo la Sampdoria, ma anche Cesena e Mirandés, squadra della Liga 2 spagnola. Il giovane difensore è reduce da una stagione in Serie C con il Milan Futuro. Il difensore rumeno ha totalizzato 37 presenze, un gol e 2 assist.

Nunzio Marrazzo

Giornalista pubblicista dal 2019, iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera N. 172270. Ho trasformato la mia passione per la scrittura e lo sport in una professione. Ho iniziato il mio percorso come redattore per Sport Campania, partecipando attivamente a numerosi eventi sportivi e affinando le mie competenze sul campo. Nel 2021 ho arricchito il mio percorso giornalistico grazie a un anno di servizio civile con Amesci, lavorando all’interno della redazione di Metropolis Quotidiano. Dal 2023 collaboro con il network di Nuovevoci, un ambiente che mi ha non solo offerto “spazi” stimolanti in cui esprimermi, ma anche una vera e propria famiglia. Determinato e sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, vivo per catturare i momenti più emozionanti dello sport e trasformarli in parole.
