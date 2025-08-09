Milan, nuova offerta per Bennacer: immediata la risposta dei rossoneri

Ismael Bennacer torna al centro del Milan rossonero: il club ha ricevuto una nuova offerta per il centrocampista algerino.

Ismael Bennacer fa parte di quella lista di giocatori che non rientrano in alcun modo nel nuovo progetto Milan targato Massimiliano Allegri. La società lombarda, di fatto, sta lavorando per liberarsi del cartellino dell’ex Empoli in questa finestra di mercato.

Bennacer verso l’addio: nuova offerta per l’algerino

Nelle ultime settimane, il centrocampista classe 1997 ha ricevuto degli apprezzamenti dall’Arabia Saudita, avance rigettate senza particolari problemi. La volontà di Ismael Bennacer sembra quella di continuare a giocare in Europa. Proprio dal vecchio continente sarebbe arrivata una nuova offerta per l’algerino. Non si è fatta attendere la risposta del Milan.

Ismael Bennacer, fuori dal progetto tecnico del Milan di Massimiliano Allegri, avrebbe ricevuto una nuova proposta di trasferimento. Secondo quanto da ‘Le 10 Sport’, il Marsiglia sarebbe tornato a farsi sotto per il centrocampista algerino. Il club di Ligue 1 avrebbe presentato al Milan un’altra offerta di prestito. Stessa formula messa sul tavolo non molto tempo fa, dopo la fine dell’esperienza dell’algerino a Marsiglia.

L’OM torna su Bennacer: secca la risposta del Milan

Ismael Bennacer ha vestito la maglia dell’OM nella seconda metà della passata stagione, raccogliendo 12 presenze e 2 assist. Nonostante le buone impressioni fatte, il Marsiglia ha preferito non esercitare il riscatto. Ora, i francesi starebbero provando a riprenderlo in prestito. Il Milan, però, sarebbe stato molto chiaro, specialmente dopo l’ultima proposta dell’OM. Il club di via Aldo Rossi, di fatto, avrebbe rifiutato la nuova offerta dei francesi, assumendo una posizione netta.

Il Milan vuole cedere Ismael Bennacer, ma alle proprie condizioni. La società lombarda punta alla cessione a titolo definitivo. Il Diavolo, che vuole liberarsi dell’ingaggio da 4 milioni del giocatore, pretende circa 10/15 milioni di euro per il cartellino dell’ex Empoli. Il mediano algerino ha recentemente rifiutato il trasferimento all’Al-Ittihad, facendo saltare un’affare da 20 milioni. Nell’ultimo periodo, il nome del rossonero è stato accostato anche a club come Real Betis, Juventus e Besiktas. La sensazione è che presto il Marsiglia possa tornare nuovamente alla carica per sbloccare l’operazione Bennacer.