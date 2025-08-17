Milan, nuovo acquisto da Londra: è un favore al Chelsea

Gli ottimi rapporti tra Milan e Chelsea si confermano, nuovo affare tra la Lombardia e Londra: ecco chi arriva in rossonero dai ‘Blues’

E’ il giorno tanto atteso, per il Milan, per il debutto ufficiale in campo in stagione, con l’esordio in Coppa Italia contro il Bari, primo impegno degli uomini di Allegri chiamati a partire con il piede giusto. Tanta attenzione sul campionato, logicamente, alla ricerca di un piazzamento di alto livello, come minimo in zona Champions, ma anche la coppa nazionale è un obiettivo, come dichiarato da Allegri. E nel frattempo, a fare da sfondo all’esordio ufficiale sul terreno di gioco, ci sono sempre le vicende di mercato.

Il mese di agosto ha visto il Milan finora accelerare in maniera robusta, aumentando il numero degli innesti e avviandosi verso il completamento di una vera e propria rivoluzione. Non ancora compiuta del tutto, però. Ci saranno diverse uscite e altri colpi in entrata, da qui alla fine della sessione. Si proveranno a finalizzare alcuni degli affari ancora in ballo e che si stanno seguendo da tempo, ma anche realizzare altre piste finora poco battute e a sorpresa. I rossoneri, in particolare, ancora una volta potrebbero trovare un accordo con il Chelsea, club con cui ci sono ottimi rapporti da anni.

Milan, Tyrique George idea per completare l’attacco: i termini dell’operazione

In qualche modo, i rossoneri potrebbero fare un “favore” ai londinesi, acquistando Tyrique George. Il 19enne troverà poco spazio, verosimilmente, se rimarrà a Londra, con i ‘Blues’ campioni del mondo che, contestualmente, vogliono fare spazio per nuovi acquisti.

L’obiettivo è acquistare Garnacho e Xavi Simons, prima di fine mercato, ma occorrono delle uscite, per fare spazio e per incassare. Nkunku e Nicolas Jackson sono gli altri indiziati a partire, mentre per George si può valutare anche un prestito oneroso. Il Milan potrebbe così oltretutto avere un jolly offensivo da schierare in varie zone del reparto.

Milan, ore concitate per Hojlund: si arriva al momento decisivo

L’obiettivo primario rimane comunque Rasmus Hojlund, questo è ovvio. Sono ore in cui si continua a trattare per il danese, in attesa del via libera definitivo.

Lo United conferma la volontà di farlo partire, Amorim non lo ha convocato per la prima di campionato. Ma il giocatore non è ancora del tutto convinto. Si sta lavorando per sbloccare l’ultimo ostacolo, il Milan attende fiducioso ma sa anche di dover pensare a delle alternative se dovesse saltare tutto. A breve sapremo.