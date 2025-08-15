Milan, Okafor sblocca il colpo in attacco: affare da 25 milioni

Il mercato del Milan passa sempre dalla scelta in attacco, che dipende per forza di cose anche dalle separazioni.

Una tra le cessioni che libera le cose in avanti è quella di Noah Okafor, calciatore svizzero che aveva già salutato a gennaio, per i sei mesi vissuti al Napoli, dove ha vinto uno Scudetto seppur non da protagonista assoluto.

Il calciatore che si stava valutando come opzione in caso di necessità, qualora il Milan non fosse stato in grado di prendere una vera alternativa a Santiago Gimenez, alla fine dirà addio. Il suo futuro sarà possibile vederlo al Bologna, club che cerca un acquisto in quella posizione del campo, dopo l’addio di Ndoye e la rivoluzione che arriva con Vincenzo Italiano che deve riformare un attacco sfaldato dalla partenza appunto dello svizzero. A quel punto, un obiettivo di calciomercato condiviso da Bologna e Milan finirebbe in rossonero, per quello che sarà il “via libera” che arriva in un effetto domino tra le parti.

Calciomercato Milan: l’effetto domino grazie ad Okafor

Okafor al Bologna spingerebbe il nuovo acquisto al Milan che, con lo United che continua a chiedere altissime cifre per il suo Hojlund, starebbe pensando di portarsi a casa un altro giocatore.

Si tratta di un calciatore entrato ormai nel vivo della sua carriera e con una clausola rescissoria di 45 milioni di euro che non sarà però pagata. Né dal Milan, né da uno dei ricchissimi club dell’Arabia Saudita. Precisamente sul talento che il Milan sta provando a prendere c’è stato l’Al-Qadsiah che ha poi virato su Mateo Retegui. Il club arabo già a gennaio ha provato a prenderlo, versando i soldi della clausola, ma con un “no, grazie” arrivato direttamente dal giocatore.

Le volontà di Dodi Lukebakio sono quelle di giocare ancora ad alti livelli e sarebbe lui in primis a desiderare di finire al Milan. L’attaccante belga, come fanno sapere da AS, sarebbe il principale indiziato come nuovo acquisto del Milan. Prima però toccherà cedere e quella di Okafor al Bologna è la cessione che porta all’effetto domino causato da quello che è l’interesse condiviso per lo stesso giocatore.

Chi arriva in attacco? Soluzione grazie ad un esterno

La soluzione per l’attacco arriva grazie ad un esterno. Massimiliano Allegri pare aver individuato Rafael Leao come possibile punta da alternare a Santiago Gimenez, tant’è che prendendo Lukebakio darebbe ancora più valore alla propria idea di vedere il portoghese al centro dell’attacco e magari con il belga sulla fascia al posto di Leao stesso.

Per 20-25 milioni di euro il Milan spera di poter mettere le mani sul cartellino dell’esterno belga che, in arrivo dal Siviglia, arriverebbe in Serie A dopo l’interessamento dei rossoneri stessi e del Bologna. I felsinei, dal canto proprio, si assicurerebbero Okafor, per un prestito con riscatto a 20 milioni di euro circa. Più o meno come fu concesso al Napoli.