Milan, ora è ufficiale: c’è il comunicato su Athekame

Milan, adesso è anche ufficiale: c’è il comunicato su Zachary Christopher Athekame.

Il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Zachary Christopher Athekame, difensore svizzero prelevato a titolo definitivo dallo Young Boys.
Il giocatore, classe 2000, ha firmato un contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2030. Con questo innesto, la società prosegue nella linea di inserire in rosa profili giovani e di prospettiva, capaci di crescere nel tempo e dare un contributo immediato alla squadra.
“AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Zachary Christopher Athekame dallo BSC Young Boys. Il difensore svizzero ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030″.

Nato a Vanløse (Danimarca) il 13 dicembre 2004, Zachary cresce nei Settori Giovanili svizzeri tra Servette e Meyrin. Nel 2022 passa al Neuchâtel Xamax, con cui debutta nel calcio professionistico e totalizza 51 presenze e 2 reti, prima di trasferirsi allo Young Boys, con cui colleziona 47 presenze e 1 gol”.

Giulia Bianchi

