Milan, ora è ufficiale: c’è il comunicato su Athekame

Il giocatore, classe 2000, ha firmato un contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2030. Con questo innesto, la società prosegue nella linea di inserire in rosa profili giovani e di prospettiva, capaci di crescere nel tempo e dare un contributo immediato alla squadra.

Di seguito il comunicato completo diffuso tramite i canali ufficiali rossoneri.

Nato a Vanløse (Danimarca) il 13 dicembre 2004, Zachary cresce nei Settori Giovanili svizzeri tra Servette e Meyrin. Nel 2022 passa al Neuchâtel Xamax, con cui debutta nel calcio professionistico e totalizza 51 presenze e 2 reti, prima di trasferirsi allo Young Boys, con cui colleziona 47 presenze e 1 gol”.