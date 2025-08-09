Milan, pressing asfissiante dalla Premier: la proposta è irrinunciabile

Milan, il Nottingham insiste per Musah

Dalla Premier League non hanno alcuna intenzione di ritirarsi dalla corsa per il giocatore del Milan: c’è la nuova offerta.

La Premier League sembra aver messo gli occhi sul Milan. Diversi giocatori rossoneri starebbero ricevendo molti apprezzamenti, tra questi c’è anche Yunus Musah. Il centrocampista americano avrebbe attirato l’attenzione di un prestigioso club del calcio inglese, pronto a superare la concorrenza del Napoli.

Dalla Premier insistono: pronti 30 milioni per Musah

In questa finestra di mercato, Yunus Musah potrebbe mettere fine alla sua avventura in rossonero. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, si starebbe facendo sempre più insistente il pressing del Nottingham Forest per il centrocampista classe 2002.

Il club di Premier League starebbe cercando di superare la concorrenza del Napoli con un’offerta molto consistenze, una di quelle che il Milan difficilmente può permettersi di rifiutare. Il Nottingham Forest vorrebbe chiudere l’operazione in tempi brevi e lo dimostra la proposta da 30 milioni di euro messa sul tavolo.

Milan, Nottingham in pressing per Thiaw – (LaPresse) SpazioMilan.it

Sul giocatore sembra essere tornato forte anche il Napoli, che si era mosso già nelle scorse settimane. Il centrocampista americano, infatti, aveva inizialmente dato priorità agli azzurri. Adesso, però, il Nottingham Forest avrebbe cambiato le carte in tavola. Appare difficile che i partenopei possano pareggiare o superare l’eventuale offerta degli inglesi, anche perché la squadra del patron De Laurentiis non ritiene Musah un obiettivo primario.

Nunzio Marrazzo

