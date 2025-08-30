Milan: Rabiot e non solo, dal Marsiglia anche l’esterno

I rossoneri proseguono il ragionamento su come rinforzarsi. La scelta di Musah a destra apre alla possibilità di una operazione in quel reparto

Il Milan lavora sulle priorità, ma continua a seguire con attenzione le possibili occasioni che possono esserci nel corso delle prossime ore di calciomercato. Il dialogo con il Marsiglia per Rabiot va avanti e il discorso è destinato ad essere approfondito anche per un altro calciatore. Per il momento si tratta di una semplice indiscrezione e vedremo come si evolverà la situazione magari già domani. Ma la necessità di intervenire a destra dopo la possibile partenza di Jimenez resta da tenere in considerazione.

Secondo le ultime informazioni di Fabrizio Romano, il Marsiglia sembra essere davvero vicino alla chiusura per Geertruida e questo potrebbe portare un giocatore a lasciare il club di De Zerbi nel corso delle ultime ore di calciomercato. Per il momento non c’è una trattativa concreta fra le parti, ma i contatti per Rabiot aprono un canale fra le due squadre.

Calciomercato Milan: possibile affare sull’esterno, i dettagli

L’esterno destro al momento non rappresenta una priorità per il Milan. Saelemaekers e Athekame consentono ad Allegri di avere una sorta di copertura in quel reparto. A questo punto ci dovrà essere esclusivamente una grande occasione per chiudere una operazione importante e il Marsiglia è destinato a rappresentare una buona chance per il club rossonero.

L’arrivo di Geertruida potrebbe portare il Marsiglia ad aprire alla cessione di Lirola nelle ultime ore di calciomercato. L’ex Sassuolo conosce molto bene Allegri e rappresenta una buona occasione per i rossoneri. Al momento si è nel campo delle ipotesi e non ci sono contatti diretti fra le parti per l’esterno destro. Ma visto che per Rabiot il dialogo va avanti, non è da escludere che Tare possa magari approfondire la questione per il francese.

Ad oggi, come spiegato in precedenza, non c’è una certezza su come il Milan si muoverà per rinforzare il reparto degli esterni nelle ultime ore del calciomercato. Non è una priorità, ma in caso di una opportunità i rossoneri potrebbero comunque fare un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione e il nome di Lirola è da tenere in considerazione.

Mercato Milan: Lirola il colpo sul gong?

Per il momento il Milan si sta concentrando su attaccante e difensore. Ma l’ipotesi di andare a prendere un esterno destro con la partenza di Jimenez non è da escludere. E il dialogo con il Marsiglia potrebbe comunque allargarsi a Lirola visto che i francesi sono sempre più vicini a chiudere per Geertruida.

Per adesso tutto questo non rappresenta una priorità. Vedremo se nel corso delle prossime ore si penserà anche a rinforzare quel reparto con Lirola oppure si deciderà di restare con Saelemaekers e Athekame.