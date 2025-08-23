Milan-Rabiot, ultim’ora a sorpresa: il piano di Tare

Milan scatenato sul mercato: occhi puntati a centrocampo, Tare fiuta l’affare.

Nuovi movimenti in vista per il centrocampo del Milan. Il mercato del Milan non è ancora finito, con la dirigenza rossonera pronta a sfruttare le ultime operazioni sul mercato.

In attesa di notizie significative riguardo a Boniface e al supplemento di visite mediche, Tare si sta concentrando sul centrocampo, per regalare un altro possibile colpo a Max Allegri.

Milan, colpo a centrocampo? Le ultimissime

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando su X, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Adrien Rabiot, pronto a lasciare il Marsiglia. Un nome importante, che inevitabilmente accende le discussioni in queste ore di mercato.

EXCL: come anticipato lunedi, il #Milan ci sta seriamente provando per Adrien #Rabiot. Sondaggio concreto dei rossoneri, sia con il #Marsiglia che con il giocatore, che apre alla destinazione, forte del rapporto con Allegri. Situazione da monitorare con attenzione.… https://t.co/p0KutLuCJ8 — Orazio Accomando (@OAccomando91) August 23, 2025

Il Milan avrebbe già avviato contatti sia con il club francese sia con l’entourage del giocatore. E da entrambe le parti arrivano segnali di apertura: Rabiot, infatti, non chiuderebbe affatto la porta a un ritorno in Serie A, anche in virtù del legame con Massimiliano Allegri, che lo conosce bene dai tempi della Juventus.

La trattativa è ancora in fase embrionale, ma resta una pista concreta che la società di via Aldo Rossi continuerà a monitorare nei prossimi giorni. Un eventuale colpo Rabiot darebbe al centrocampo di Allegri qualità ed esperienza internazionale, andando ad arricchire ulteriormente la rosa in vista della nuova stagione.