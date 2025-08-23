Milan-Rabiot, ultim’ora a sorpresa: il piano di Tare

di
Rabiot

Milan scatenato sul mercato: occhi puntati a centrocampo, Tare fiuta l’affare.

Nuovi movimenti in vista per il centrocampo del Milan. Il mercato del Milan non è ancora finito, con la dirigenza rossonera pronta a sfruttare le ultime operazioni sul mercato.

In attesa di notizie significative riguardo a Boniface e al supplemento di visite mediche, Tare si sta concentrando sul centrocampo, per regalare un altro possibile colpo a Max Allegri.

Milan, colpo a centrocampo? Le ultimissime

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando su X, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Adrien Rabiot, pronto a lasciare il Marsiglia. Un nome importante, che inevitabilmente accende le discussioni in queste ore di mercato.

Il Milan avrebbe già avviato contatti sia con il club francese sia con l’entourage del giocatore. E da entrambe le parti arrivano segnali di apertura: Rabiot, infatti, non chiuderebbe affatto la porta a un ritorno in Serie A, anche in virtù del legame con Massimiliano Allegri, che lo conosce bene dai tempi della Juventus.

La trattativa è ancora in fase embrionale, ma resta una pista concreta che la società di via Aldo Rossi continuerà a monitorare nei prossimi giorni. Un eventuale colpo Rabiot darebbe al centrocampo di Allegri qualità ed esperienza internazionale, andando ad arricchire ulteriormente la rosa in vista della nuova stagione.

Giulia Bianchi

Cresciuta a pane, calcio, basket e bistecca dal 1997. Collaboro con il network Nuovevoci da anni e lavoro per DAZN, cercando di trasformare ogni evento in una narrazione coinvolgente. Quando non sono al computer o allo stadio amo esplorare i paesi nordici e perdermi nei mondi fantastici del cinema fantasy, da sempre fonti inesauribili di ispirazione. Oltre alle maglie da calcio vintage colleziono scarpe, mie piccole ossessioni. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Toscana con tessera n. 17899
Gestione cookie