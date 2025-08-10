Milan, retroscena clamoroso su Thiaw: è successo prima dell’accordo con il Newcastle

Il retroscena su Malick Thiaw è sorprendente: Igli Tare e Massimiliano Allegri hanno fatto di tutto per trattenere il giocatore tedesco al Milan.

È praticamente tutto definito per il trasferimento di Malick Thiaw in Premier League. Dopo tre stagioni in rossonero, il difensore tedesco saluterà il club lombardo per vestire la maglia del Newcastle United. L’intesa tra le parti è stata raggiunta sulla base di un’operazione da 40 milioni di euro. Mentre per il calciatore ex Schalke 04 è pronto un contratto fino al 2030 da 4 milioni a stagione. Tuttavia, non sono le cifre dell’operazione a sorprendere, bensì un particolare retroscena che riguarda proprio Malick Thiaw.

Il Milan ha fatto di tutto per trattenerlo: il retroscena

Il Milan ha fatto di tutto per tenersi stretto Malick Thiaw. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Peppe Di Stefano, Igli Tare e Massimiliano Allegri hanno incontrato il difensore tedesco a casa sua negli ultimi dieci giorni per convincerlo a restare in rossonero. Al centrale classe 2001 è stato proposto un rinnovo di contratto, con tanto di adeguamento dell’ingaggio.

Il Milan ha messo sul tavolo uno stipendio da 3 milioni di euro, una proposta che però non è bastata a trattenere Thiaw. Prima ancora dell’offerta rossonera, il difensore tedesco aveva già detto sì al Newcastle United. Al termine dell’amichevole Leeds-Milan, andata in scena a Dublino, Tare ha comunicato al centrale tedesco l’esito della trattativa. Thiaw ha di conseguenza salutato i compagni negli spogliatoi: non sarà convocato in vista dell’amichevole contro il Chelsea.

Dalla sua cessione, il Milan metterà a segno una considerevole plusvalenza. Il difensore tedesco è arrivato in Italia nell’estate del 2022 dopo l’esperienza allo Schalke 04. La società rossonera lo ha pagato 10 milioni. In tre anni di Milan, Thiaw ha totalizzato 85 presenze, realizzando un gol nel nell’ultima edizione della Champions League contro il Real Madrid.

Thiaw saluta: il Milan valuta due nomi per sostituirlo

In casa Milan è iniziata la caccia al sostituto di Malick Thiaw. La società rossonera starebbe valutando due nomi in particolare: si tratta di due giovani emergenti del campionato di Serie A. Il club lombardo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri Giovanni Leoni del Parma e Pietro Comuzzo della Fiorentina.

Il Milan si starebbe muovendo per capire i costi e la fattibilità delle operazioni prima di puntare su una delle due piste. Per Giovanni Leoni, difensore classe 2006, il Parma pretende un’offerta da circa 40 milioni di euro. Sul promettente calciatore italiano ci sono anche Inter e Juventus. Mentre per Pietro Comuzzo, centrale classe 2005, la valutazione si aggira sui 25 milioni di euro.