Milan, ritorno di fiamma dalla Premier: Tare ci prova

Milan, ritorno di fiamma dalla Premier: arriva il difensore?

Il Milan potrebbe tornare a pensare a Jakub Kiwior. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti con l’Arsenal per sondare il terreno e capire se ci sia margine per un’operazione.

La risposta, almeno per ora, è la stessa di sempre: i Gunners non aprono al prestito e valutano il difensore solo per una cessione a titolo definitivo.

Kiwior-Milan, le ultimissime

Una strada, dunque, tutt’altro che semplice. La richiesta si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifra che finora nessun club ha messo sul tavolo. Già in passato si erano fatte avanti squadre come Olympique Marsiglia e Inter, ma senza mai arrivare alle condizioni fissate da Londra. Nelle scorse settimane il Crystal Palace ha mostrato interesse, salvo poi defilarsi.

Il centrale polacco, classe 2000 ed ex Spezia, ha un contratto fino al 2028 e per Mikel Arteta resta comunque un elemento prezioso all’interno della rosa, anche se non sempre parte da titolare. Il Porto, ad esempio, si era spinto a offrire circa 27 milioni, ma si è sentito rispondere di no.

Per l’Arsenal la stagione di Premier partirà subito forte: domenica 17 agosto, debutto casalingo contro il Manchester United.

