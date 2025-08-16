Milan, salta l’obiettivo: niente trasferimento a Milano

Igli Tare

Milan, arriva l’aggiornamento di mercato: niente rosssoneri per l’obiettivo.

Il Milan ha già la testa a domani sera, quando a San Siro arriverà il Bari per il debutto in Coppa Italia. Sarà il primo vero test della stagione 2025/26, utile a misurare la condizione della squadra dopo le settimane di preparazione estiva.

Nel frattempo però il mercato non si ferma. Dopo gli arrivi già ufficializzati di Koni De Winter e Godswill Athekame, la dirigenza rossonera continua a lavorare su un rinforzo per il reparto offensivo. L’obiettivo è regalare a Fonseca un’alternativa di qualità in avanti, capace di aumentare il livello tecnico e di garantire soluzioni diverse rispetto agli uomini già in rosa.

Le prossime giornate potrebbero essere decisive, anche perché la società vuole chiudere l’ultimo colpo prima dell’avvio del campionato.

Embolo-Milan, le ultime

Come riportato da Fabrizio Romano, questi gli ultimi aggiornamenti: “Oggi Embolo non è in squadra per la partita del Monaco, ma quello che posso dirvi è che oggi il Milan non è caldo sul discorso Embolo”.

“Il Monaco non si aspetta che il giocatore vada al Milan. Il Milan in questo momento non è protagonista di questa vicenda”.

Giulia Bianchi

