Milan, saluta e va in Premier: c’è l’aggiornamento

Situazione in evoluzione: un giocatore del Milan potrebbe presto salutare ma nulla è ancora deciso.

Ultime settimane di mercato e ultimi colpi: il Milan e Tare stanno cercando di piazzare gli esuberi e regalare qualche altro colpo a Max Allegri.

C’è fermento in casa Milan: il possibile trasferimento di Noah Okafor al Leeds United tiene banco e promette sviluppi già nella prossima settimana.

A raccontare i primi passi di una trattativa non ancora definita è stato il giornalista inglese Ben Jacobs, sulle sue pagine ufficiali.

Okafor addio? Le utlimissime

Secondo Jacobs, il Leeds ha mosso i primi passi la scorsa settimana con una telefonata indirizzata al Milan. Contatti avviati, insomma. Non c’è accordo, per ora, ma entrambe le parti sembrano intenzionate a tener viva la conversazione e proseguire nei prossimi giorni. L’idea è chiara: il club britannico vuole aggiungere un attaccante prima del gong finale del mercato.

Okafor, arrivato la scorsa estate in rossonero, non ha trovato continuità, ma ha sprazzi di personalità e qualità che intrigano. Il Milan non lo ha ancora messo sul mercato, e ogni decisione sembrerebbe essere presa solo di fronte a un’offerta concreta. C’è bisogno che tutte le tessere combacino: interesse, valutazione economica e, soprattutto, l’assenso del giocatore.

Anche Matteo Moretto conferma la notizia: il Leeds è pronto a chiudere per Noah Okafor. Il club inglese offre al Milan una cifra intorno ai 20m€. Trasferimento a titolo definitivo. Contratto 4+1 al calciatore svizzero, che apre alla destinazione. Contatti costanti tra le parti anche oggi per arrivare alla definizione.