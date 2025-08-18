Milan, saluta e va in Premier: c’è l’aggiornamento

Milan, il Fenerbahce piomba su Okafor

Situazione in evoluzione: un giocatore del Milan potrebbe presto salutare ma nulla è ancora deciso.

Ultime settimane di mercato e ultimi colpi: il Milan e Tare stanno cercando di piazzare gli esuberi e regalare qualche altro colpo a Max Allegri.

C’è fermento in casa Milan: il possibile trasferimento di Noah Okafor al Leeds United tiene banco e promette sviluppi già nella prossima settimana.

A raccontare i primi passi di una trattativa non ancora definita è stato il giornalista inglese Ben Jacobs, sulle sue pagine ufficiali.

Okafor addio? Le utlimissime

Secondo Jacobs, il Leeds ha mosso i primi passi la scorsa settimana con una telefonata indirizzata al Milan. Contatti avviati, insomma. Non c’è accordo, per ora, ma entrambe le parti sembrano intenzionate a tener viva la conversazione e proseguire nei prossimi giorni. L’idea è chiara: il club britannico vuole aggiungere un attaccante prima del gong finale del mercato.

Noah Okafor
Okafor addio? Le utlimissime (LaPresse)-spaziomilan.it

Okafor, arrivato la scorsa estate in rossonero, non ha trovato continuità, ma ha sprazzi di personalità e qualità che intrigano. Il Milan non lo ha ancora messo sul mercato, e ogni decisione sembrerebbe essere presa solo di fronte a un’offerta concreta. C’è bisogno che tutte le tessere combacino: interesse, valutazione economica e, soprattutto, l’assenso del giocatore.

Anche Matteo Moretto conferma la notizia: il Leeds è pronto a chiudere per Noah Okafor. Il club inglese offre al Milan una cifra intorno ai 20m€. Trasferimento a titolo definitivo. Contratto 4+1 al calciatore svizzero, che apre alla destinazione. Contatti costanti tra le parti anche oggi per arrivare alla definizione.

Giulia Bianchi

Cresciuta a pane, calcio, basket e bistecca dal 1997. Collaboro con il network Nuovevoci da anni e lavoro per DAZN, cercando di trasformare ogni evento in una narrazione coinvolgente. Quando non sono al computer o allo stadio amo esplorare i paesi nordici e perdermi nei mondi fantastici del cinema fantasy, da sempre fonti inesauribili di ispirazione. Oltre alle maglie da calcio vintage colleziono scarpe, mie piccole ossessioni. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Toscana con tessera n. 17899
