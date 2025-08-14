Milan, sbarca il nuovo colpo: fissati test medici e firma, i dettagli dell’accordo

Fissate visite mediche e firma: ecco quando il giocatore sarà ufficialmente del Milan

Aspettando il debutto stagionale, previsto domenica sera a San Siro contro il Bari nei trentaduesimi di Coppa Italia, i rossoneri hanno accelerato sul mercato soprattutto negli ultimi giorni.

La ricca cessione di Thiaw al Newcastle ha permesso alla società di incassare 40 milioni di euro, cifra immediatamente reinvestita: in primis su un centrale ovvero Koni De Winter, arrivato dal Genoa per 18 milioni + 2 di bonus.

In difesa bisognava rinforzare anche la fascia destra, dunque il Milan non ha perso tempo, chiudendo per il nuovo colpo.

Milan, oggi arriva Athekame

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, in mattinata è previsto l’arrivo di Zachary Athekame. Intorno alle 10:50, il terzino dovrebbe giungere a Milano e svolgere le visite mediche, per poi firmare il contratto.

Fortemente voluto dal d.s. Tare che per convincere lo Young Boys ha offerto 10 milioni, più il 10 % sulla futura rivendita.

Athekame garantirebbe velocità e propensione offensiva, andando a sostituire uno degli investimenti della scorsa estate che però non ha confermato le aspettative, Emerson Royal: il brasiliano infatti è stato recentemente ceduto al Flamengo. Il Diavolo sta diventando sempre più svizzero : Athekame come detto, senza dimenticare Jashari acquistato dal Club Brugge e Okafor, molto in forma nelle amichevoli estive.

Athekame, un’arma in più per Allegri

In una difesa rivoluzionata, specialmente sulle fasce con Estupinan a sinistra e Athekame a destra, il tecnico Massimiliano Allegri è pronto a disputare un campionato di qualità, raggiugnendo l’obiettivo prefissato della qualificazione in Champions League.L’ingaggio del laterale elvetico è stata una mossa intelligente della dirigenza lombarda, non solo in prospettiva futura essendo un 2004. Il 20enne ha già iniziato il campionato in patria disputando quattro gare, di cui due da titolare.

L’ottima condizione fisica, a seguito dei 210 minuti giocati permetterebbe al tecnico toscano di avere a disposizione un giocatore pronto. Sabato 23 agosto con la Cremonese, molto probabilmente previsto il debutto in maglia rossonera.

Nel 2024/2025, l’ormai ex Young Boys ha avuto la possibilità di incontrare in Champions due formazioni italiane, in particolare Atalanta e Inter: un piccolo assaggio, dato che nei prossimi mesi dovrebbe affrontarle nuovamente : incrocio con la Dea a fine ottobre, mentre derby il mese successivo. Da migliorare la finalizzazione, poiché nell’ultima annata il calciatore originario di Vanlose ha segnato solo una rete in Coppa di Svizzera al Zurigo nei quarti.