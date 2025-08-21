Milan: scambio con la Fiorentina, si sblocca l’esterno

Il lavoro di Tare non è assolutamente finito. Il direttore sportivo potrebbe fare altri movimenti per completare la rosa rossonera

Il Milan non si fermerà a Boniface sul calciomercato. I rossoneri sono molto attenti alle occasioni che potrebbero esserci nel corso di questi ultimi dieci giorni e c’è anche una questione Jimenez da risolvere. Nonostante le diverse offerte respinte, il rapporto fra Allegri e l’esterno non sembra essere ottimo. E, in caso di una opportunità in entrata, in via Aldo Rossi si potrebbe ragionare su una sua partenza per poi andare a prendere il suo erede.

Per il momento si è comunque nel campo delle ipotesi. La Fiorentina si è mossa già in passato per Jimenez trovando un secco no da parte dei rossoneri. Ma un nuovo tentativo la Viola lo potrebbe fare in questa fase finale di calciomercato. Una situazione che il Milan è pronto a sfruttare per chiudere una operazione in entrata. Per adesso è una indiscrezione e vedremo come si svilupperà la situazione nel prossimo futuro.

Calciomercato Milan: affare con la Fiorentina, i dettagli

Il Milan deve ancora completare la rosa e le cessioni potrebbero portare i rossoneri a cambiare un po’ la strategia. La questione Jimenez è da tenere in considerazione. In via Aldo Rossi non c’è alcuna intenzione di privarsi dello spagnolo, ma il rapporto con Allegri non sembra essere dei migliori e una sua partenza non è da escludere. Bisogna capire come si evolverà la situazione nelle prossime settimane e se Tare realmente andrà valutare la sua cessione.

La Fiorentina ci ha già provato ricevendo il no, ma potrebbe fare un tentativo anche nel corso delle prossime settimane. E, in caso di un altro sondaggio per Jimenez, non è da escludere il Milan possa rispondere chiedendo Gosens. Ai rossoneri manca un esterno a sinistra e con il passaggio al 3-5-2 il tedesco diventerebbe una pedina fondamentale. Per il momento la Viola ha chiuso le porte alla partenza del suo giocatore anche se ai rossoneri è difficile dire di no.

Per adesso non c’è alcuna trattativa fra il Milan e la Fiorentina per Gosens. Resta, comunque, una pista da attenzionare nel corso dei prossimi giorni soprattutto se la Viola dovesse fare un nuovo tentativo per Jimenez. Lo spagnolo, che Pioli conosce molto bene, rappresenta una carta importante per i toscani in questo calciomercato.

Mercato Milan: scambio Jimenez-Gosens?

In casa Milan nel corso di questi giorni dovranno essere fatti dei ragionamenti sulla sinistra. Bartesaghi attualmente è il vice Estupinan, ma la sua permanenza in rossonero non è certa. Naturalmente una sua partenza costringerebbe Tare ad intervenire sul calciomercato e il nome di Gosens è da tenere in considerazione.

L’interesse della Fiorentina per Jimenez potrebbe aprire ad uno scambio anche se per adesso non ci sono delle trattative concrete fra le due squadre. Vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime settimane e se ci sarà l’opportunità di andare a chiudere una operazione sicuramente sorprendente.