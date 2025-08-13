Milan, scambio per il figlio d’arte: arriva grazie a Saelemaekers

Operazione particolare che coinvolge il belga, il Milan guarda in Inghilterra per un rinforzo che evoca vecchi ricordi

Giorni di tourbillon incredibile attorno al Milan, che ha accelerato d’improvviso sul mercato. Una svolta tanto attesa dai rossoneri e dai propri tifosi, che adesso possono iniziare a guardare con un certo ottimismo all’inizio della stagione. Dalla sessione di trattative, arrivano numerosi cambiamenti, che promettono piuttosto bene.

Jashari, De Winter, anche Athekame, tutti nomi che portano energie fresche e nuove in squadra. Naturalmente, non si può chiedere loro subito un impatto devastante sul campionato, ma di certo c’è curiosità per vederli all’opera. E’ un Diavolo che si presenta con una veste più fresca e quindi più intrigante, provando a stupire, in un campionato dove in qualche modo dovrà ritagliarsi un ruolo da protagonista. Andando a caccia di un piazzamento prestigioso e magari di salire più in alto possibile, per poi, chissà, provare a sedersi al tavolo delle grandissime.

Le ultime operazioni non rappresentano la chiusura del mercato, tutt’altro. Il Milan pensa anche ad altri affari da provare a realizzare in chiusura, con scambi potenzialmente molto interessanti. Saelemaekers in particolare può essere la carta per un arrivo suggestivo.

Milan, in Inghilterra per un altro difensore: Lamare Bogarde nel mirino

Il nome Bogarde di certo dice qualcosa ai vecchi appassionati di calcio. Winston Bogarde è stato una colonna del grande Ajax di metà anni Novanta, con un trascorso anche al Milan, non memorabile. Ma Lamare Bogarde prova a ripercorrere le sue orme e migliorarle.

Parliamo del giovane nipote dell’ex difensore, un calciatore di cui si dice un gran bene. E che il Milan potrebbe provare a inserire proprio nella trattativa per Saelemaekers all’Aston Villa. Gli inglesi stanno pensando al belga e la risposta del Diavolo, a livello potenziale, può aprire nuove prospettive.

Milan, Allegri pronto ad accogliere i nuovi: il Diavolo cambia volto per puntare in alto

Allegri sta per poter plasmare una squadra dai contenuti tecnici interessanti. Il primo comandamento è solidità da ritrovare, ma i giovani possono dare imprevedibilità.

Un giusto mix che intriga tutto l’ambiente, ora arriveranno a breve le prime partite ufficiali per capire quali potranno essere le effettive ambizioni milaniste. Lo scenario è tutto da seguire, in questi ultimi giorni di agosto che regaleranno ancora sorprese sul mercato, e quindi lanciandosi in una annata lunga e piena di incognite.