Milan scatenato: pronto il doppio colpo dal Chelsea

Il Milan vuole chiudere in bellezza questa sua campagna acquisti estiva: il ds rossonero Igli Tare è pronto a mandare in porto un doppio colpo dal Chelsea.

Il Milan sta continuando a lavorare senza sosta sul mercato per regalare a mister Massimiliano Allegri gli ultimi innesti di questa campagna acquisti estiva. Sono due le priorità assolute tra le fila rossonere: il tecnico di Livorno ha chiesto un difensore e un attaccante. Su questo doppio binario si sta muovendo con massima determinazione il ds Igli Tare. Per assecondare le richieste del mister, il direttore sportivo del Diavolo sarebbe sempre più deciso dal mettere a segno un doppio colpo dal Chelsea.

Tare pesca dalla Premier League: pronto il doppio affare con i Blues

Nelle idee del direttore sportivo del Milan, Igli Tare, starebbe prendendo sempre più quota la possibilità di piazzare una doppia operazione con il Chelsea. Secondo quanto riportato dal giornalista, Fabrizio Romano, il club rossonero sarebbe vicino dall’assicurasi le prestazioni di Christopher Nkunku, giocatore che non rientra più nei piani dei Blues. Sarebbe questa l’ultima idea di Tare la trattativa arenata con lo Sporting per Harder.

Il Milan sarebbe pronto incanalare la trattativa con la società londinese sui binari del trasferimento a titolo definitivo per una cifra intorno ai 30/40 milioni di euro. Ma Christopher Nkunku, che nelle settimane scorse è stato cercato anche dall’Inter, non sembrerebbe essere l’unico giocatore del Chelsea che suscita la fantasia del Milan.

Il club rossonero, di fatto, starebbe seriamente considerando la possibilità di siglare un doppio colpo, aggiungendo alla lista della spesa anche il nome di Trevor Chalobah. Così come Nkunku, anche il difensore inglese classe 1999 è considerato un esubero da Enzo Maresca. Per strappare il sì dei Blues servirebbe un’offerta sui 20 milioni di euro. Con questo doppio colpo dal Chelsea, il Milan risolverebbe sia il problema in attacco che quello in difesa.

Nkunku più vicino: il giocare apre al trasferimento

Tra i due giocatori dei Blues, quello più vicino a vestire la maglia del Milan sarebbe Christopher Nkunku. L’attaccante classe 1997, legato al Chelsea fino al 2029 con un ingaggio netto di 12 milioni all’anno, avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento in rossonero. Secondo ‘Sky Sport’, infatti, il giocatore francese si sarebbe mostrato entusiasta dinanzi alle avance del Diavolo.

Nkunku avrebbe dato mandato ai suoi agenti di chiudere l’operazione, facendo capire di essere disposto anche a decurtarsi una parte del suo attuale ingaggio per indossare la maglia del Milan. Tra le parti in causa ci sarebbe già una bozza d’intesa per un contratto quinquennale. Considerata la complessità dell’operazione, il Milan sta tenendo comunque aperte anche altre opzioni. La società rossonera continua a tenere in caldo i nomi dei veri Dusan Vlahovic, Artem Dovbyk, Breel Embolo e Tolu Arokodare.