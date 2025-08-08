Milan scatenato: Tare piazza un altro colpo dopo Jashari

Il Milan è pronto a mandare in porto una nuova operazione in entrata: dopo Jashari, i rossoneri regalano ad Allegri un rinforzo per la difesa.

Il Milan ha un nuovo colpo in canna dopo Jashari. La società rossonera sta intensificando il pressing per consegnare nelle mani di mister Massimiliano Allegri un rinforzo per la retroguardia. Non è un mistero che, dopo gli addii di Walker ed Emerson Royal, il Diavolo sia alla ricerca di un terzino destro. Per risolvere il problema, il club lombardo sta insistendo per arrivare a mettere le mani su un promettente esterno.

Il Milan intensifica il pressing: nuovo innesto in arrivo

Continua senza sosta la trattativa tra il Milan e lo Young Boys per Zachary Athekame. Dopo i diversi profili scrutati, la società rossonera avrebbe scelto il terzino svizzero classe 2004 per dare maggiore solidità al reparto arretrato. Secondo quanto affermato da Gianluca Di Marzio, sarebbero previsti dei nuovi contatti tra le parti per raggiungere l’intesa.

Lo Young Boys, forte anche dell’interesse di altri club, deciso di alzare la propria richiesta economica. La volontà del Milan, però, sarebbe quella di non sforare la soglia dei 10 milioni di euro. Il club rossonero starebbe trattando con fiducia, conscia del desiderio espresso dal calciatore classe 2004.

Il terzino destro, infatti, vorrebbe lasciare lo Young Boys per trasferirsi al Milan. Una volontà che Zachary Athekame avrebbe ribadito anche al proprio entourage. Il Diavolo sarebbe pronto a migliore l’offerta, facendo leva sulle intenzioni del promettente giocatore. Nella passata stagione, Athekame ha collezionato 43 presenze, un gol e 3 assist con la maglia dello Young Boys.

In merito alla situazione Zachary Athekame si è espresso Matteo Moretto, dando delle novità incoraggianti ai tifosi rossoneri. Stando all’esperto di mercato, l’affare sarebbe in chiusura: “Athekame ha chiesto ufficialmente allo Young Boys la cessione al Milan. Il terzino vuole i rossoneri. Fonti all’interno della trattativa ci dicono che oggi dovrebbe arrivare l’ok del club svizzero”.