Milan, colpo di scena: Allegri apre alla cessione del suo big

Per mister Massimiliano Allegri non è incedibile: il tecnico del Milan apre alla cessione del big dei rossonero. Tare attende la giusta offerta.

Sono ore calde queste per il Milan. La società rossonera sta lavorando senza freni per mettere nelle mani di mister Massimiliano Allegri il bomber nigeriano Victor Boniface. Stando ai recenti rumors di mercato, il club lombardo avrebbe già raggiunto un accordo con il Bayer Leverkusen. Il bomber classe 2000 dovrebbe sbarcare alla corte del Diavolo in prestito con diritto di riscatto fissato sui 30 milioni.

Nelle prossime ore, l’agente del giocatore sarà a Milano per chiudere l’accordo sul contratto. Intanto, il Milan continua a fare le sue valutazioni sul mercato. Oltre a Boniface, Tare avrebbe intenzione di regalare ad Allegri un altro attaccante e questo starebbe spingendo Santiago Gimenez verso un’inaspettata cessione.

Allegri dà il via libera: Tare attende l’offerta giusta

Dopo appena pochi mesi trascorsi al Milan, Santiago Gimenez potrebbe lasciare il club in questa finestra di mercato. Secondo quanto affermato da Nicolò Schira, il tecnico di Livorno avrebbe aperto al trasferimento dell’attaccante messicano. Igli Tare, di fatto, sarebbe in attesa dell’offerta giusta.

Dunque, sia per Allegri che per la dirigenza, l’ex Feyenoord non sarebbe incedibile. Il Milan, infatti, avrebbe fatto trapelare di non aver problemi a cedere il calciatore classe 2001 a fronte di una proposta economica da 30 milioni di euro e oltre. Santiago Gimenez è arrivato in quel di Milan nel gennaio scorso, dopo il pagamento di 32 milioni di euro dei rossoneri al Fayenoord. Nell’affare sono stati inclusi anche 3 milioni di bonus e una percentuale sulla rivendita.

L’attaccante messicano, complice anche una situazione ambientale e di classifica tutt’altro che facile, non è riuscito ad esprimersi al meglio. Il ‘Bebote’, di fatto, ha faticato molto nei suoi primi mesi in rossonero, chiudendo la stagione passata con appena 6 gol in 20 presenze. La dirigenza milanista si aspettava un impatto decisamente migliore e, con l’arrivo del nuovo tecnico, le carte in tavola per il futuro di Gimenez sarebbero cambiate.

Milan, via Gimenez per un l’acquisto di un nuovo bomber?

L’eventuale cessione di Santiago Gimenez potrebbe dare maggiore slancio al Milan nella ricerca di un secondo attaccante dopo Victor Boniface. Il club rossonero avrebbe deciso di andare a caccia di un altro bomber per tutelarsi, dato che il goleador nigeriano arriva da una serie di problemini fisici.

Sono due i principali nomi che Igli Tare starebbe continuando a tenere sottocchio: Dusan Vlahovic e Conrad Harder. L’attaccante serbo è fuori dai piani della Juventus, che aspetta solamente un’offerta da 20/25 milioni per dare il benservito al bomber classe 2000. Il colpo Vlahovic stuzzica il Milan, ma la questione ingaggio è tuttora un freno.

Il centravanti ex Fiorentina percepisce uno stipendio di 12 milioni annui, cifra che sfora ampiamente il tetto salariale imposto dalla società rossonera. Non ci sono problemi di questo tipo, invece, per Conrad Harder. Il classe 2005 dello Sporting Lisbona sarebbe uno degli ultimi nomi finiti sul taccuino di Tare. Per il suo cartellino, i portoghesi chiedono 28 milioni di euro.