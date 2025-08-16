Milan, scippo a Conte: affare con lo sconto

Per il Milan, mancano gli ultimi ritocchi per completare la rosa: entra nei radar un vecchio obiettivo del Napoli, colpo realizzabile a prezzo di saldo

Milan forza sette, per ora, sul mercato e ancora non è finita, tutt’altro. Tanti e tali sono stati finora i nuovi innesti, che del resto sono andati a coprire soltanto parzialmente un numero di addii che è stato anche più elevato. La rosa rossonera risulterà totalmente o quasi rivoluzionata, alla fine di questa sessione estiva, con poche conferme, anche se piuttosto significative. E altri acquisti ancora dovranno arrivare, per completare l’opera, in un tourbillon agostano che ancora non ha mostrato tutto-

Dopo la stagione scorsa, serviva una scossa e quella, almeno a giudicare dalle tante mosse messe in atto, è arrivata. Da capire se la rivoluzione funzionerà. C’è qualche nome di grido, come Modric, altri interessanti come Jashari e Ricci, per gli altri c’è l’incognita di cosa esattamente sapranno dare alla causa. Dirigenza e allenatore, comunque, sembrano fiduciosi, anche per quanto concerne gli ultimi passi da compiere.

Lo abbiamo detto, c’è ancora del lavoro da fare. Si aspetta innanzitutto l’attaccante, ma non soltanto. C’è anche qualche altro innesto da portare a casa in zone già trattate sul mercato e che però non sono ancora coperte del tutto. Uno degli obiettivi last minute può diventare uno dei vecchi pallini del Napoli di Antonio Conte.

Milan, manca un altro difensore: idea Marcos Senesi

Gli azzurri, in passato, avevano seguito Marcos Senesi, difensore argentino che poi si è accasato al Bournemouth, diventando uno dei centrali più affidabili della Premier League.

Al Milan manca ancora un figura nel reparto, per poter schierare la difesa a tre con una certa continuità. L’idea Senesi nasce dal fatto che il giocatore è in scadenza di contratto con la sua squadra e pare lontano dal rinnovo. A fine mercato, il Milan potrebbe approfittarne per prelevarlo a prezzo ribassato, rispetto all’attuale valutazione di circa 20 milioni.

Milan, la chiave difensiva è De Winter: il motivo

Sempre parlando del reparto arretrato, Allegri sta costruendo la squadra in modo da poter passare dalla linea a tre a quella a quattro e viceversa con una certa disinvoltura.

La figura chiave in questo senso è quella di De Winter. Non casuale, l’acquisto del belga, dato che il giocatore ha la capacità di giocare da terzo di difesa e da terzino destro. La variabilità tattica per il Milan di quest’anno potrà essere un’arma in più da sfruttare per puntare in alto.