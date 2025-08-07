Milan: si sblocca il bomber, si chiude con lo sconto

Prosegue la ricerca dell’attaccante per il Milan. Vlahovic e Hojlund i nomi in cima alla lista, ma attenzione anche ad una soluzione last minute

Il Milan non ha ancora chiuso il casting per l’attaccante. Tare continua ad essere alla ricerca di giocatori che possano alzare il livello della rosa e magari anche non spendere una cifra molto elevata. Il profilo di Vlahovic è quello in cima alla lista, ma nelle ultime ore sta scalando le gerarchie anche Hojlund. Restano comunque due operazioni non semplici da chiudere per diversi motivi e quindi si ragiona su altri nomi che magari costano meno e sono più facili da raggiungere.

E attenzione ad una operazione direttamente in Germania. Il giocatore non rientra nei piani del club e si sta valutando la possibilità di una separazione in questo calciomercato. Il Milan potrebbe farci un pensierino soprattutto se le principali operazioni non dovessero andare a buon fine. Per il momento non c’è nessuna trattativa concreta e vedremo come si svilupperà la situazione nel corso delle prossime settimane.

Calciomercato Milan: blitz in Germania, possibile l’arrivo di un nuovo bomber

Per il momento siamo ancora nel campo delle ipotesi e bisognerà capire come decideranno di muoversi i rossoneri. Vlahovic e Hojlund in ad oggi rappresentano le priorità. Le trattative con Juventus e Manchester United sono impostate da tempo, ma resta comunque una certa distanza fra domanda e offerta. Una situazione non sicuramente semplice da sbloccare e quindi non sono da escludere delle valutazioni anche su profili differenti.

E il nome di Timo Werner potrebbe nuovamente tornare in auge per il Milan. L’attaccante tedesco non rientra ormai da tempo nei piani del Lipsia e la sua volontà in questo calciomercato è quella di restare in Europa. Ci potrebbero pensare i rossoneri visto che parliamo di un calciatore che non ha assolutamente un prezzo elevato.

Per adesso Werner non è comunque una priorità per il Milan. I rossoneri stanno ragionando su altri obiettivi e sono loro diciamo ad avere la precedenza nella corsa al bomber. Se nel corso delle prossime settimane di calciomercato, le trattative non dovessero sbloccarsi, allora i rossoneri potrebbero ragionare sulla possibilità di andare a prendere il tedesco.

Mercato Milan: Werner resta un obiettivo?

Difficile in questo momento parlare di Werner come obiettivo concreto di calciomercato per il Milan. I rossoneri sperano di poter chiudere per uno fra Vlahovic e Hojlund o magari per entrambi. Ma, in caso di fumata nera, si potrebbe davvero ragionare sulla possibilità di andare a prendere il tedesco.

In realtà Werner potrebbe arrivare anche insieme ad uno fra i due attaccanti nominati in precedenza. Molto dipenderà dalle richieste che Allegri farà in questa fase finale di calciomercato.