Milan, si sblocca il colpo: il sostituto di Thiaw arriva dalla Premier

L’uscita di Malick Thiaw è il tema caldo in casa Milan, con la possibile separazione a sorpresa che dipende dalle enormi cifre economiche.

Il Milan vacilla, ma ha tutto sotto controllo perché si farà trovare pronto Igli Tare di fronte a quelle che sono le alternative sulle quali tocca lavorare per le imprevedibilità che arrivano dal mercato.

Se le volontà del calciatore saranno quelle di giocare per il Newcastle, allora il Milan non potrà farsi trovare impreparato. Potrebbe registrarsi, infatti, un possibile ritorno di fiamma, sempre dalla Premier League, che permetterà al Milan di piazzare il colpo a difesa che porta al classe 2000 ed ex Bundesliga, dopo le voci di calciomercato che erano circolate già in passato per il suo passaggio in rossonero.

Calciomercato: Thiaw al Newcastle, si sblocca per 40 milioni

Come hanno fatto sapere questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il Milan vorrà trattenere Malick Thiaw, ma non ad ogni costo. Se le condizioni cambieranno e il Newcastle sembra pronto ad alzare la posta, le cose di conseguenza cambieranno anche per il club rossonero.

Thiaw potrebbe salutare il Milan di fronte ad una proposta da 40 milioni ed è così che si sblocca la trattativa. Questo permetterebbe al Milan di incassare una cifra così importante da reinvestire sul mercato non solo per il difensore.

Perché dalla Premier League c’è una “vecchia conoscenza” del Milan, per le voci passate di calciomercato. In caso di addio per Thiaw, con destinazione al Newcastle, la soluzione potrebbe arrivare dal Crystal Palace.

Le cifre e le condizioni per il colpo in difesa dalla Premier

Dal club del Crystal Palace è venuta fuori soltanto la voce di Mateta come attaccante al quale affidare la numero nove, ma con le cifre che sono troppo alte e sulle quali il Milan ha rinunciato. Cosa diversa, invece, sarebbe per il difensore centrale.

Qualora Thiaw dovesse arrivare al Newcastle, occhio alla possibilità di rivedere riaccendersi l’opzione per Maxence Lacroix, difensore centrale che il Milan avrebbe preso dal Wolfsburg prima del suo passaggio al club inglese. Dopo un solo anno in Premier, attenzione al ritorno di fiamma possibile per quella che è l’idea di metterlo al centro della difesa, al posto proprio del tedesco. Soltanto un anno fa il Crystal Palace lo ha preso per 18 milioni di euro e, ad oggi, le cifre sono aumentate in merito al valore del suo cartellino. Per arrivare a Lacroix, il Milan potrebbe essere costretto a spendere una cifra che parte da almeno 25-30 milioni di euro. Cifre che, per ovvi motivi, sarebbero spendibili se si considera la possibilità della cessione di Thiaw.