Milan, si sblocca il mercato: il rinforzo lo manda Mourinho

Dal Fenerbahce di Mourinho il nome che può cambiare il volto del Milan, assalto al rinforzo più atteso: contatti continui

Fase di calciomercato, quella di questi giorni, piuttosto particolare. Dove le squadre, specialmente in Serie A, sono prese tra la necessità di mettere a segno ritocchi importanti e fattori di vario tipo che vanno a rallentare la propria azione, in attesa di qualcosa che possa sbloccare il tutto per gli ultimi fuochi. Una situazione che riguarda anche il Milan, che ha messo a segno per ora tre operazioni in entrata, ma altre deve cercare di compierne se vorrà effettuare davvero il salto di qualità verso l’alto che tutto l’ambiente si augura.

E’ un Milan che deve necessariamente perseguire ambizioni di elevato profilo, ma con dei problemi da risolvere. Negli ultimi tempi, molta parte del dibattito è finita sulla trattativa fiume per Jashari, che ancora non è giunta a buon fine. Il Bruges continua a fare muro e a questo punto ci sono dubbi sia sull’effettiva fattibilità dell’affare che sull’opportunità di continuare a insistere e invece non rivolgersi ad altri obiettivi.

Nei prossimi giorni probabilmente ne sapremo di più. C’è un fronte che può sbloccare il mercato rossonero e l’aiuto può arrivare, a sorpresa, da un vecchio nemico: Josè Mourinho con il suo Fenerbahce.

Milan, per il bomber risalgono le quotazioni di En Nesyri

Tra le fila dei turchi, come profilo molto interessante c’è il marocchino En Nesyri, attaccante di grande esperienza e dai buoni numeri, già seguito in passato e messosi in luce con il Siviglia e con la sua nazionale.

Anche in Turchia, ottimi numeri di rendimento, ma la sensazione che possa trasferirsi altrove. Il giornalista locale Ekrem Konur, grande esperto di mercato, conferma che su di lui si muovo club sauditi ma anche club italiani. E’ presumibile dunque che anche il Milan stia tenendo i contatti attivi, per andare a caccia di quell’attaccante che tanto servirebbe.

Milan, Allegri tra campo e mercato: per ora sorrisi moderati, ecco cosa manca

Massimiliano Allegri sta procedendo con il suo programma per preparare la squadra alla nuova stagione. Per ora, dalle amichevoli in campo sono arrivati buoni riscontri.

Anche i tre acquisti finora pervenuti di sicuro torneranno utili, ma il livornese sa bene due cose. Sia che bisogna continuare a lavorare in campo, per trovare la forma migliore, sia che serviranno altri innesti. Per un Milan in grado di svettare almeno nella lotta al quarto posto, la rosa attuale forse non basta.