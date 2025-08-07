Milan, sirene inglesi per il rossonero: l’esterno può partire

Dalla Premier l’offerta che può far partire l’esterno rossonero. Resta da definire la formula d’acquisto, si tratta.

Con il passare dei giorni sta prendendo sempre più forma il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Dopo una lunga tournée in giro per il mondo, il nuovo tecnico rossonero sembra avere le idee chiare su quali giocatori non siano imprescindibili e che dunque, di fronte alla giusta offerta, potrebbero liberare l’armadietto. Per concludere nei migliori dei modi il mercato, il Milan è desideroso di far cassa e l’offerta recapitata a Casa Milan proveniente dall’Inghilterra per un giocatore rossonero, fa gola alla dirigenza.

Mercato Milan, il Fulham ha nel mirino un rossonero

Sono ufficialmente incominciati i dialoghi tra Fulham e Milan. Come riportato da Tuttosport, gli inglesi seguono con grande interesse l’esterno Samuel Chukwueze, con i rossoneri che aprono all’ipotesi cessione. Non è infatti una novità che il nigeriano sia considerato tutt’altro che incedibile, dunque alla giusta cifra può partire. Chukwueze non è una prima scelta per Max Allegri, nonostante in queste amichevoli pre-campionato si stia facendo notare con delle ottime prestazioni.

Per la buona riuscita della trattativa le parti dovranno lavorare attentamente sulla formula, inquanto, la prima offerta fatta del Fulham non soddisfa le richieste dei rossoneri. Il Milan, che preferirebbe cedere l’esterno a titolo definitivo, sarebbe anche disposto ad accettare la condizione del prestito, ma vorrebbe rendere obbligatorio l’acquisto a fine stagione. L’offerta degli inglesi, invece, è quella di un semplice prestito con diritto di riscatto.

Nonostante l’attuale distanza le parti si riaggiorneranno, continuando a trattare per trovare una soluzione in grado di soddisfare tutti.

Chuckueze, da possibile jolly ai margini del progetto

Insistono dunque i rumor che vendono Chukwueze lontano da Milano. Il giocatore sbarcò a San Siro nell’estate del 2023 per 21 milioni e su di lui si erano create ottime aspettative, sulla base delle annate positive precedentemente trascorse in Spagna, al Villareal. Il nigeriano, però, al Milan non è mai riuscito ad ottenere una buona continuità di rendimento, non riuscendo mai a scalare le gerarchie e a diventare un titolare inamovibile dei rossoneri.

Fin qui, l’esterno rossonero ha totalizzato in Serie A 50 presenze, trovando la via del goal in solo 4 occasioni. Queste stagioni non esaltanti hanno portato il giocatore a finire ai margini del nuovo progetto tecnico di Massimiliano Allegri, ed ora le cessione è un’ipotesi probabile. Resterà dunque da capire se i due club riusciranno a trovare un accordo; ciò che è certo è che i prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il futuro di Samuel Chukwueze.