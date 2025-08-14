Milan, sirene inglesi per un top dell’estate rossonera

Ancora una volta è la Premier League lo spauracchio del calcio italiano: da oltre manica tornano a bussare per un giocatore del Milan dopo l’affare Reijnders

Non sarà un’estate di clamorose rivoluzioni, ma Igli Tare e Max Allegri stanno comunque operando una profonda trasformazione nel Milan, reduce da una stagione deludente. Dopo aver rinforzato il centrocampo con gli arrivi di Jashari, Modric e Ricci, l’ex direttore sportivo della Lazio ha rivolto l’attenzione alla difesa, puntando su Athekame ed Estupinan per le fasce e sul giovane De Winter come alternativa a Malick Thiaw.

Sul fronte delle cessioni, il lavoro non è ancora concluso: in rosa restano diversi elementi fuori dal progetto tecnico, da sistemare entro i prossimi venti giorni. Un’esigenza resa ancora più stringente dall’assenza dalle competizioni europee, che impone una rosa più snella e mirata, oltre che da esigenze economiche e di bilancio.

Milan, il Leeds bussa per Noah Okafor

Secondo quanto riportato da The Athletic, il Leeds United sta valutando l’attaccante del Milan Noah Okafor come possibile rinforzo per il reparto offensivo. Al momento non ci sono stati contatti ufficiali tra i due club e nessuna trattativa è in corso, ma lo svizzero figura tra i profili monitorati dagli inglesi in queste ultime due settimane di mercato. Okafor, ex Salisburgo, ha concluso la scorsa stagione in prestito al Napoli,(non) contribuendo alla conquista dello scudetto. A gennaio era stato vicino al trasferimento al Lipsia, operazione poi sfumata dopo le visite mediche.

Il Leeds, che recentemente ha pareggiato 1-1 in amichevole contro i rossoneri a Dublino, è alla ricerca di un attaccante capace di garantire velocità e imprevedibilità. L’attuale buon momento di forma di Okafor nel pre-campionato milanista potrebbe aumentare l’interesse, ma la sua partenza dipenderà dalle strategie di mercato del club di via Aldo Rossi.