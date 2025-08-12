Milan, sorpresa in difesa: fatta per il nuovo Buongiorno

Il Milan piazza un altro colpo a sorpresa per la difesa dopo aver definito la trattativa per Koni de Winter

Sono ore particolarmente calde per il mercato del Milan. Il direttore sportivo Igli Tare lavora a un altro arrivo per il reparto difensivo.

Il Milan sistema la difesa per il presente… e per il futuro. Sembra essere duplice, infatti, l’obiettivo del direttore sportivo rossonero Igli Tare che proprio nelle scorse ore ha raggiunto l’intesa totale per l’approdo di Koni de Winter, pronto a diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan dopo essersi sottoposto alle visite mediche di rito e aver firmato il contratto che lo legherà al Diavolo per cinque anni.

Operazione da circa diciotto milioni di euro per il Milan che – dunque – reinvestirà in parte i quarantadue milioni che arriveranno dal Newcastle United per la cessione di Malick Thiaw al club inglese. Quello di Koni de Winter, ex Empoli e Juventus, non sarà però l’unico innesto per la retroguardia del Milan. In particolar modo, il direttore sportivo rossonero Igli Tare è pronto a piazzare un colpo di prospettiva assoluta, assicurando al club uno dei giovani italiani più interessanti dell’intero panorama calcistico nazionale.

Calciomercato Milan, colpo di Tare per la difesa

Sembra sfumare quasi del tutto la possibilità di vedere Giovanni Leoni con la maglia del Milan dato che il difensore classe 2006 è sempre più vicino al trasferimento al Liverpool dopo l’accelerata fortemente voluta dai Reds nelle scorse ore. Discorso diverso per un altro giovane di talento italiano.

È in via di definizione, infatti, la trattativa tra il Milan e l’Ascoli per il trasferimento in rossonero di Mattia Piermarini, difensore classe 2006 originario proprio di Ascoli Piceno e cresciuto nel settore giovanile dello storico club marchigiano. Nelle prossime ore il possente difensore (è alto un metro e novanta centimetri) sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo renderà a tutti gli effetti un giocatore del Milan. Inizialmente potrebbe essere “prestato” al Milan Futuro, ma un giovane di talento come Mattia Piermarini punta all’approdo tra i “grandi” in tempi relativamente rapidi.