Milan sotto pressione: dall’Arabia puntano un altro big dopo Theo

Dall’Arabia continuano a fare pressing sul Milan: il club saudita vuole il top player rossonero. Allegri rinuncia ad un altro leader della rosa?

L’Arabia Saudita ha tutte le intenzioni di continuare a fare spesa nel campionato di Serie A. Dopo Mateo Retegui e Theo Hernandez, nel mirino dei club della Suadi Pro League sarebbe finito un altro giocatore di spicco del Milan. Sarebbero due la società saudite pronte ad andare all’assalto del calciatore dei rossoneri.

Pressing dall’Arabia: un altro big del Milan verso la Saudi Pro League?

Dopo Theo Hernandez, passato alla corte dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi, un altro giocatore potrebbe passare dal Milan alla Saudi Pro League. Secondo quanto riportato dal giornalista Abdullah, dell’emittente araba ariyadhiah, sarebbe Youssouf Fofana il giocatore rossonero finito al centro delle attenzioni.

Il centrocampista francese, arrivato a Milano l’estate scorsa dal Monaco, sarebbe finito nella lista dei potenziali acquisti dell’Al-Ahly. Il club saudita sarebbe a caccia di un nuovo mediano per sostituire l’ex rossonero Franck Kessié. Oltre a Youssouf Fofana, l’Al-Ahly avrebbe messo gli occhi anche su Locatelli e Zakaria.

Sulle tracce dell’ex Monaco ci sarebbe un altro club della Saudi Pro League. Fofana sembra essere un nome che suscita la curiosità anche dell’Al-Hilal dell’ex Inter Simone Inzaghi. Insomma, ora il Milan si trova a gestire un doppio assalto dall’Arabia per il centrocampista francese. Resta da capire se i due club tramuteranno l’interesse per Fofana in una vera e propria offerta.

Fofana verso l’addio? Il sostituto può arrivare dalla Serie B

Il Milan starebbe riflettendo attentamente sul futuro del centrocampista francese. Qualora dovesse arrivare un’offerta di elevata portata, la società rossonera potrebbe anche decidere di cedere il giocatore classe 1999 per poi sostituirlo con un giocatore emergente della Serie A. In queste ore, si sta facendo strada il nome di Hans Nicolussi Caviglia.

Secondo quanto riportato da ‘BolognaSportNews.it’, il club lombardo starebbe pensando al regista classe 2000 per dare maggiore qualità e tempi di gioco in mezzo al campo. Quello di Nicolussi Caviglia è un profilo che Massimiliano Allegri conosce molto bene, avendo avuto modo di allenarlo ai tempi della Juventus. Il centrocampista del Venezia non resterà in Serie B e per una cifra intorno agli 8/10 milioni può partire. Il Milan ci sta facendo un pensierino, anche perché Hans può giocare sia da playmaker che da mezzala.