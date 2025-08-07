Milan “spalle al muro”: Thiaw al Newcastle con lo scambio

Il calciomercato del Milan vede tra i protagonisti Malik Thiaw, calciatore tra i possibili partenti di quest’estate.

Di fronte a certe proposte il Milan si ritroverebbe spalle al muro e secondo quanto riferisce il giornalista ed esperto di calciomercato, Matteo Moretto, il Newcastle starebbe cercando di convincere ad ogni costo il club rossonero per arrivare a Thiaw.

La separazione possibile per 30 milioni di euro vede messo sul tavolo il cartellino di un difensore esperto dai Magpies, in uscita dal club e con Botman – vecchia conoscenza tra le idee di mercato del Milan – da affiancare proprio a Thiaw in difesa. Col tedesco in rosa, difficile che troverà spazio il centrale svizzero che potrebbe essere inserito nell’affare aggiungendo ai già presentati 30 milioni, pure il suo cartellino.

Calciomercato, rilancio su Thiaw: il Newcastle propone un difensore

Uno dei centrali e simboli del Newcastle in questi anni, può finire al Milan nell’operazione che porta Thiaw al club dei Magpies.

Rilancia e alza la posta se si pensa ai 30 milioni di euro più il cartellino del centrale che arriverebbe al Milan per rientrare poi numericamente tra i difensori che dovranno essere a disposizione di Massimiliano Allegri.

Si tratta di Fabian Shar, difensore centrale svizzero che fino a non molto tempo fa, risultava essere tra le idee sia del Milan che della Juventus, per il calciomercato italiano. Approfittando di quello che era l’interesse vissuto in passato, il Newcastle si giocherebbe la sua carta per arrivare all’acquisto di Malik Thiaw.

La risposta del Milan sulla cessione di Thiaw

Potrebbe non bastare il cartellino di Schar per cambiare le carte in tavola. Perché Schar, seppur un ottimo difensore, non è più giovanissimo e il Milan, dovesse perdere Thiaw, vorrebbe farlo solo a determinate condizioni. Al momento sarebbe arrivato un “no” secco da parte del Milan che sta valutando cosa fare su Thiaw, in caso di rialzo sulle cifre che arrivano dall’Inghilterra.

Per questo motivo, il Newcastle non cambia quella che è la sua proposta a livello economico, ma rialza con un cartellino. Aggiungendo anche il cartellino di Shar, sommandolo all’offerta già fatta dei 30 milioni, sta provando a mettere “spalle al muro” il Milan per convincerlo a dire di sì. Ma il Milan, a quel punto, alzerà ancora la posta e chiederà i 40 milioni di euro che servono per il trasferimento di Thiaw in Premier League. In questi giorni si avranno nuovi contatti, nei quali il club dei Magpies conta fortemente di riuscire a convincere il Milan sulla cessione di Thiaw.