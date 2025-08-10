Milan stregato dal gioiellino dell’Empoli: nuovo nome sul taccuino di Tare

Igli Tare ha segnato di rosso un nuovo nome: il ds del Milan prepara l’assalto al giovane talento dell’Empoli.

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, pensa costantemente al presente, ma tenendo un occhio rivolto anche al futuro. Il ds rossonero sta sfruttando questa finestra di mercato per gettare delle basi solide in vista delle prossime stagioni, come dimostra l’ultima indiscrezione di mercato. Il Milan si sarebbe fiondato con determinazione su una promessa del calcio italiano.

Il Milan guarda in casa Empoli: Tare ammaliato dal giovane talento

Il Milan avrebbe messo nei propri radar un nuovo nome. Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, la società rossonera starebbe preparando l’assalto per Giovanni Lauricella. Si tratta di un terzino sinistro classe 2007 di proprietà dell’Empoli. A molti tifosi e addetti ai lavori, per capacità tattiche e tecniche, ricorda Fabio Grosso. Anche se l’idolo del giocatore siciliano è l’ex rossonero Theo Hernandez.

Giovanni Lauricella, dotato di un raffinato piede mancino, ha ottime abilità difensive, ma anche grande spunti in fase offensiva. Il giovane calciatore piace a diversi club italiani, tra questi c’è anche il Genoa. Tuttavia, Lauricella avrebbe come sogno nel cassetto quello di giocare a Palermo, sua città natale. Il club rossonero sarebbe molto interessato al giocatore dell’Empoli, tant’è che starebbe meditando l’affondo per rinforzare il Milan Futuro di Oddo.

Giovanni Lauricella ha un forte legame con la Sicilia. La sua prima avventura lontano da Palermo, infatti, non è andata affatto bene. Dopo l’esperienza al Sassuolo, il promettente terzino ha fatto ritorno in Sicilia. In seguito, ha avuto modo di maturare nuove esperienze con Juventus ed Empoli, scegliendo alla fine il club che più ha creduto in lui: quello azzurro.

Nella passata ha collezionato 2 gol e 2 assist in 28 presenze tra Under 18 e Primavera. A suon di prestazioni di spessore, Giovanni Lauricella si è guadagnato la convocazione nella Nazionale Under 17, selezione con la quale nel 2024 ha vinto l’Europeo di categoria contro il Portogallo.