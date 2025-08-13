Milan, svolta improvvisa: Hojlund ha scelto il suo futuro

Rasmus Hojlund ha deciso il suo futuro: l’attaccante danese è uscito allo scoperto. Messaggio chiaro al Milan.

Dopo aver presentato ufficialmente a stampa e tifosi Estupinan e Terracciano, il Milan sta lavorando sul mercato, in cerca di altri innesti soprattutto in attacco.Il settore offensivo infatti è stato completamente rivoluzionato, considerando gli addii di Abraham e Jovic, senza dimenticare Camarda passato in prestito al Lecce. Al momento è rimasto solo Santiago Gimenez come centravanti, dunque servirebbe un’alternativa al messicano. Allegri intanto durante le recenti amichevoli ha adattato Leao punta, in attesa del nuovo rinforzo.

Milan, Hojlund esce allo scoperto: il danese ha deciso il suo futuro

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Rasmus Hojlund avrebbe apprezzato l’interesse del Milan e sarebbe disponibile a sposare il nuovo progetto rossonero. Scelta giustificata dal poco spazio che il Manchester United gli garantirebbe soprattutto in questa stagione, a seguito dell’ingaggio di Sesko. Se entrambe le società hanno raggiunto l’accordo per la formula ovvero un prestito con diritto di riscatto, sotto l’aspetto economico bisognerebbe convincere i Red Devils ad abbassare le richieste, giudicate elevate in Via Aldo Rossi.

Gli inglesi vorrebbero una cifra complessiva intorno ai 40/45 milioni di euro, rispetto ai 3/4 milioni per il prestito e i 30/32 per il riscatto proposti dalla dirigenza lombarda. Il danese completerebbe il reparto avanzato del Diavolo, garantendo fisicità e velocità: inoltre la Serie A l’ha già vissuta con l’Atalanta nel 2022/2023 realizzando 9 gol, più uno in Coppa Italia.

A Manchester il 22enne non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto, dunque la nuova avventura milanese potrebbe far ritrovare a Hojlund i giusti stimoli, provando a conquistare la qualificazione in Champions e magari nuovi trofei.