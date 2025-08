Milan, svolta improvvisa: la trattativa si sblocca

La trattativa si è finalmente sbloccata: il Milan può mettere a segno un nuovo colpo in uscita. La notizia rende felice Tare.

Il Milan sta sfruttando questo periodo di calciomercato estivo anche per mettere fine alle diverse situazioni in sospeso sul fronte delle cessioni. In questo senso, la società rossonera avrebbe ricevuto un’interessante notizia, una di quelle che può far solo che gioire il direttore sportivo Igli Tare. L’operazione in uscita sembra essersi finalmente sbloccata: il Milan si prepara a dire definitivamente addio all’esubero.

La cessione si sblocca: il Milan gongola

È diventata solo questione di tempo per il trasferimento di Alvaro Morata al Como. Il muro eretto dal Galatasaray presto dovrebbe sgretolarsi e a buttarlo giù sarebbe proprio la squadra lariana. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com, la compagine del presidente Suwarso starebbe preparando un’offerta da 3 milioni di euro per sbloccare l’affare e strappare il via libera dei turchi.

Il Como sta facendo di tutto per venire incontro alle esigenze economiche del Galatasaray. I turchi non hanno affatto gradito la scelta dell’ex Real Madrid di voler lasciare Istanbul dopo solo sei mesi. I giallorossi ne hanno fatto una questione di principio, sopratutto sul lato economico. La squadra di Istanbul deve versare 6 milioni di euro nelle casse del Milan per il prestito annuale del centravanti spagnolo e non ha alcuna voglia di rimetterci dei soldi.

Tuttavia, la proposta da 3 milioni del Como potrebbe comunque riuscire a sbloccare l’operazione. Tra il Milan ed i lariani ci sarebbe un accordo di massima già da diverso tempo. La società di Suwarso avrebbero ottenuto l’ok da parte dei rossoneri mettendo sul tavolo un’offerta da 9 milioni di euro. Ora, non resta che attendere il sì definitivo del Galatasaray. I 3 milioni che il Como sarebbe pronto ad offrire possono fare la differenza, permettendo a Morata di approdare sulla riva del Lago.

Nuova cessione in casa Milan: il giovane talento va in Serie B

In attesa di ufficializzare il passaggio di Morata a Como, il Milan continua a sfoltire la rosa e in questo senso garantire un dettagliato piano di crescita ad alcuni dei suoi giovani rossoneri più promettenti. Nelle ultime ore, la società lombarda ha annunciato il trasferimento a titolo temporaneo di Christian Comotto.

Il centrocampista classe 2008, che tanto bene ha fatto nella tournée estiva del Milan, è ufficialmente diventato un nuovo giocatore dello Spezia. Prima di partire per la sua nuova avventura, la prima nel campionato di Serie B, Christian Comotto ha sottoscritto con il club rossonero un contratto fino al 30 giugno 2028.