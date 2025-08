Milan, svolta Vlahovic: affare col doppio scambio

La Juventus fissa il prezzo per lasciar partire Dusan Vlahovic: e ora il Milan può sferrare l’assalto decisivo

Nelle ore in cui è emersa la volontà del Milan di fare un tentativo per Darwin Nunez, si registra una importante novità per quanto riguarda Dusan Vlahovic.

Voci, strategie e indiscrezioni. In questa fase del calciomercato del Milan un colpo di scena sembra susseguire il prossimo e in tal senso si registra una novità inaspettata per quanto riguarda Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, in scadenza con la Juventus e fuori dai piani tecnici del trainer bianconero Igor Tudor, è stato il primo nome indicato da Massimiliano Allegri per rinforzare l’attacco. Una trattativa tutt’altro che semplice per motivi economici visto l’importante ingaggio percepito dal centravanti (dodici milioni di euro a stagione) ma la volontà della Juventus di non perderlo a zero in estate ha aperto alla possibilità che l’affare vada in porto.

Finora l’ostacolo principale era rappresentato dalla volontà della Juventus di fare cassa, anche e soprattutto alla luce degli oltre ottanta milioni di euro investiti poco più di tre anni fa per portare Dusan Vlahovic in bianconero. Chiaramente ora sarebbe stata una follia chiede una cifra anche solo lontanamente vicina a quella incassata dalla Fiorentina di Rocco Commisso. La Juventus lo ha capito e ha così deciso di fissare il prezzo per far partire Dusan Vlahovic.

Calciomercato Milan, doppio scambio per Vlahovic

Stando a quanto riportato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe fissato il prezzo di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo può partire per venticinque milioni di euro, forse anche qualcosa in meno. E il Milan prepara l’offerta per accontentare Massimiliano Allegri.

In particolar modo, il Milan starebbe ragionando sull’offerta che comprenderebbe il cartellino non di uno, ma di due giocatori in uscita da Milanello. Il primo sarebbe quello di Malick Thiaw, difensore già adocchiato dalla Juventus. Nell’affare però potrebbe finire anche Yacine Adli, a caccia di una nuova collocazione dopo l’esperienza in prestito alla Fiorentina. Chiaramente, affinché l’affare vada in porto, Dusan Vlahovic dovrà accettare di decurtarsi il lauto ingaggio attualmente percepito.