Milan, tarda ad arrivare l’ufficialità per Boniface: il motivo

di
Nonostante sia tutto chiuso e tutti i dettagli siano stati limati, tarda ad arrivare l’ufficialità di Victor Boniface al Milan

Quando nel giorno del suo insediamento Igli Tare aveva dichiarato a gran voce l’esigenza di cercare un nuovo centravanti non per far rifiatare Gimenez ma per entrare in concorrenza col ragazzo e quindi potenzialmente prendergli il posto, si sono susseguite per mesi varie voci e vari profili.

Alla fine l’opzione perseguita da Tare è stata Victor Boniface, centravanti capocannoniere del Leverkusen degli invincibili che vinse la Bundesliga e si arrese solo all’Atalanta in finale di Europa League. Centravanti nigeriano classe 2000, in due stagioni con la maglia delle Aspirine ha messo a segno 32 reti pur non vestendo sempre la maglia da titolare. L’accordo è stato chiuso sulla base di un prestito oneroso a 4 milioni con riscatto fissato a 25 e il calciatore è già in Italia ma nonostante questo l’ufficialità tarda ad arrivare.

Milan, due crociati saltati e molti guai muscolari: altra tornata di visite per Boniface

Il motivo è da ricercare nella sua cartella medica. L’attaccante nigeriano, nuovo acquisto del Milan, ha già sostenuto tre diverse sessioni di esami medici, ma non sono bastate a sciogliere i dubbi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha programmato nuovi accertamenti per domani mattina, proprio nel giorno dell’esordio in campionato contro la Cremonese.

La prudenza del Milan è legata alla storia clinica del giocatore: Boniface ha subito due gravi infortuni al legamento crociato e nelle ultime stagioni ha saltato diverse partite per problemi muscolari. Per questo la società vuole avere certezze assolute prima di procedere con l’idoneità sportiva. La giornata di oggi è stata intensa: arrivo a Linate, prima tappa alla Clinica “La Madonnina”, poi il passaggio al Centro Ambrosiano e infine nuovi test all’Ospedale Galeazzi, con l’ortopedico di fiducia del club. Il responso definitivo è atteso entro poche ore.

Vincenzo Esposito

