Milan, Tare colpisce ancora: risolto un altro nodo di mercato

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, mette a segno una nuova operazione di livello sul mercato: ufficialità imminente.

L’arrivo di Igli Tare ha riportato entusiasmo, credibilità e una strategia ben definita sul mercato. Il ds rossonero sta lavorando per mettere a disposizione di Allegri una rosa il più competitiva possibile, così da recitare un ruolo da protagonista in Serie A. L’ex dirigente della Lazio ha subito conquistato il cuore dei tifosi grazie alle operazioni condotte sia in entrata e che in uscita.

Per l’ennesima volta, Tare sta dimostrando di essere uno dei ds più importanti della Serie A, come confermano gli oltre 200 milioni ottenuti sin qui dalle cessioni. Guadagni che il Milan è pronto ad incrementare ancor più con una nuova operazione. Tare si è liberato di un altro esubero, cedendolo per una cifra sorprendente se rapportata al rendimento offerto dal giocatore nella passata stagione.

Tutto fatto per la cessione: ufficialità in arrivo

Dopo aver ceduto Malick Thiaw per 40 milioni al Newcastle United, Igli Tare ed il Milan si apprestano a dire ufficialmente addio anche a Noah Okafor. L’attaccante svizzero è prossimo dal diventare un nuovo giocatore del Leeds United, squadra con cui nella giornata di ieri ha effettuato le visite mediche di rito. Secondo quanto affermato da Fabrizio Romano, il club rossonero e gli inglesi avrebbero firmato tutta la documentazione necessaria per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore ex Napoli.

Stamani, salvo imprevisti, dovrebbe arrivare il comunicato ufficiale da parte delle due società. Milan e Leeds United hanno raggiunto l’intesa sulla base di un’operazione da 20 milioni di euro. Per l’attaccante classe 2000, la compagine di Premier League avrebbe preparato un contratto fino al 2030 da 2,4 milioni di euro a stagione.

Dopo due deludenti stagioni in rossonero, di cui l’ultima passata completamente in ombra tra Milano e Napoli, Noah Okafor saluta la Serie A ed il Milan. Eppure, Max Allegri non era così convinto di cederlo dopo l’ottima pre-season. Tuttavia, adesso Tare regalerà al tecnico di Livorno un colpo di spessore in attacco: Victor Boniface.

Il Milan ha scelto il nigeriano: firma imminente

Dopo aver inseguito a lungo Hojlund e Vlahovic, il Milan ha deciso di cogliere tutti di sorpresa, chiudendo in poche ore per l’arrivo in rossonero di Victor Boniface. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Matteo Moretto, l’attaccante nigeriano dovrebbe arrivare ai piedi della Madonnina in prestito con diritto di riscatto fissato sui 30 milioni di euro. Ora, il Milan sarebbe al lavoro per trovare un’intesa con l’entourage del calciatore. L’affondo del Milan per Victor Boniface ha infiammato i tifosi rossoneri.

Il goleador nigeriano è un profilo di elevata caratura, già pronto per diventare uno dei leader della squadra di Milano. Due anni fa, il bomber classe 2000 ha chiuso la stagione vincendo il Meisterschale. Con l’allora squadra di Xabi Alonso, mise a segno 21 gol e 10 assist in 34 partite. Mentre nella scorsa stagione, complice anche una condizione fisica non ottimale, ha realizzato 11 reti e 2 assist in 27 presenze.

C’è un aspetto, però, che tiene sulle spine alcuni sostenitori rossoneri e riguarda la questione infortuni di Boniface. Nelle stagioni 2023/2024 e 2024/25, l’attaccante nigeriano è stato ai box per oltre 80 giorni complessivi. In occasione delle ultime due annate, complice anche l’operazione al ginocchio subita nel 2020/2021, ha dovuto fare i conti con diversi infortuni muscolari.