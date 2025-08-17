Milan, Tare è scatenato sul mercato: l’annuncio fa sognare i tifosi

Il ds Igli Tare si prepara alla stretta finale: il Milan è pronto a mettere nelle mani di mister Massimiliano Allegri un nuovo rinforzo.

Prosegue la caccia al nuovo centravanti in casa Milan. Sono molteplici i profili sondanti dal ds Igli Tare, ma uno in particolare sembra aver scalato le preferenze rossonere fino a prendersi la cima della lista: Rasmus Hojlund. Il Diavolo sta insistendo molto per riportare il bomber danese in Italia. L’affondo decisivo potrebbe arrivare settimana prossima, come confermato dalle ultime indiscrezioni di Matteo Moretto.

Il Milan non molla la presa: settimana prossima decisiva

Il Milan è pronto a tornare alla carica per convincere l’attaccante classe 2003 a lasciare lo United per sposare la causa rossonera. L’esperto di mercato, Matteo Moretto, ha rivelato: “La settimana che verrà sarà importante per quanto riguarda l’attaccante del Milan. Ad oggi il club sta lavorando soprattutto sul centravanti: è l’obiettivo principale di questo finale di mercato. Il nome su cui il Milan si sta muovendo da più giorni è quello di Hojlund. Il nodo da sciogliere resta la formula. Nel corso della prossima settimana il Milan tornerà a parlare con Hojlund, sia con l’entourage sia con il Manchester United”.

Da parte dei Red Devils c’è la volontà di vendere il calciatore ex Atalanta, tanto è vero che il Milan ha avuto l’ok per l’operazione in prestito con diritto di riscatto. Una formula, però, che non ha approvato Rasmus Hojlund. L’attaccante classe 2003 sarebbe disposto a lasciare il Manchester United ad una sola condizione, ossia, a titolo definitivo. Una strada alternativa potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto.

Nonostante l’interesse del Milan e la propensione per la cessione dello United, Rasmus Hojlund preferirebbe restare in Inghilterra per riscattare la passata stagione, tutt’altro che positiva. La priorità assoluta del danese è questa, seppur ai Red Devils sia arrivato Benjamin Sesko. Hojlund è ancora convinto di poter giocarsi le sue chance nelle gerarchie di Amorim. Tuttavia, l’idea di vestire la maglia del Milan lo affascina e la prossima settimana potrebbe essere decisiva in un senso o nell’altro.

Il Milan si tutela: spunta un nuovo nome per l’attacco

Nella lista delle possibile alternative a Hojlund sarebbe spuntato un nuovo nome. Secondo il quotidiano spagnolo ‘AS’, la società rossonera avrebbe messo gli occhi su Dodi Lukebakio, attaccante 27enne del Siviglia. Nella passata stagione, il centravanti belga ha siglato 11 gol in 38 presenze.

Nel corso di questa finestra di mercato, Dodi Lukebakio sarebbe stato avvicinato dall’Al Qadisiah. La squadra della Saudi Pro League avrebbe messo sul tavolo i 45 milioni, somma legata alla clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore. Il bomber classe 1997, però, non avrebbe aperto al trasferimento in Arabia. Dodi Lukebakio piace a diversi club, non è da escludere la sua partenza in questa sessione di mercato. Il Milan è una delle società alla finestra. Tra le alternative ci sono anche Nicolas Jackson del Chelsea, Victor Boniface del Bayer Leverkusen, Dusan Vlahovic della Juventus, Breel Embolo del Monaco, Gonçalo Ramos del PSG e Nikola Krstovic del Lecce.