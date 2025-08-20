Milan, Tare risolve un altro problema: l’annuncio fa impazzire i tifosi

Tare compie un’altra magia in questa finestra di mercato: il ds del Milan ha trovato la chiave per risolvere uno dei problemi più grandi del club.

L’arrivo di Igli Tare all’interno della dirigenza del Milan ha riportato entusiasmo, credibilità e sopratutto una linea molto chiara sul mercato. L’ex ds della Lazio ha permesso alla società rossonera di incassare sin qui otre 200 milioni dalle cessioni, guadagnandosi il consenso di dirigenti e tifosi.

Il lavoro di Tare, però, non è affatto finito. Il direttore sportivo albanese sta lavorando per regalare ad Allegri e alla piazza un nuovo centravanti, ma al tempo stesso avrebbe risolto uno dei più grandi problemi della società rossonera.

Tare risolve un altro problema: risoluzione contrattuale in arrivo

Igli Tare sarebbe vicino dal risolvere uno dei problemi più grandi di casa Milan. Secondo quanto affermato da Nicolò Schira, il direttore sportivo rossonero avrebbe portato in stati avanzato la risoluzione contrattuale di Divock Origi. L’attaccante belga, che ha un stipendio da 4,5 milioni fino al 2026, dovrebbe firmare a stretto giro, percependo 2 milioni come indennità di fine del rapporto lavorativo.

Divock Origi è arrivato a Milano nell’estate del 2022 a parametro zero. La aspettative erano alte, ma dopo una prima stagione disastrosa il Milan ha preferito metterlo nel dimenticatoio. Nell’annata 2023/2024, è stato girato in prestito al Nottingham Forest, dove ha fatto persino peggio. Nella scorsa stagione, invece, dopo non aver risposto presente alla convocazione del Milan Futuro, è rimasto ai box senza mai farsi vedere a Milanello.

Origi era arrivato in rossonero dopo l’esperienza al Liverpool, considerato inizialmente il vice di Giroud. L’attaccante belga, però, è risultato un colpo fallimentare. L’ex giocatore dei Reds ha collezionato appena 10 presenze da titolare nell’unica stagione disputata con il Diavolo, siglando a malapena 2 gol.

Nell’ultima stagione, si è allenato tra Roma e Firenze, senza poter lasciare l’Italia per ragioni fiscali, poiché beneficiava delle agevolazioni del Decreto Crescita. L’ex Liverpool aveva raggiunto un accordo con il club per lavorare sotto la guida di un preparatore personale. Ora, dopo anni di complessi, per Divock Origi sarebbe arrivato il momento di dire addio al Milan.