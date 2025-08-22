Milan, Tare scatenato: ecco cosa accadrà dopo Boniface

Il direttore sportivo rossonero è all’opera per assicurare una squadra di livello a Max Allegri: dopo Boniface il mercato rossonero è tutt’altro che chiuso

Non sarà un’estate segnata da rivoluzioni clamorose, ma Igli Tare e Max Allegri stanno comunque avviando una trasformazione profonda nel Milan, reduce da una stagione deludente. Dopo aver rafforzato il centrocampo con gli innesti di Jashari, Modric e Ricci, l’ex direttore sportivo della Lazio ha spostato il focus sulla difesa, puntando su Athekame ed Estupiñán per le corsie esterne e sul giovane De Winter come alternativa a Malick Thiaw e il capolavoro Boniface, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen.

Sul fronte uscite, invece, il lavoro resta ancora incompleto: in rosa figurano diversi giocatori ormai fuori dal progetto tecnico, da collocare altrove entro i prossimi venti giorni. Un’urgenza resa ancora più pressante dall’assenza dalle coppe europee, che richiede una rosa più snella e funzionale, oltre che dalle necessità economiche e di bilancio: sistemati gli ultimi giocatori extra progetto, Tare tornerà alla carica.

Milan, il piano è chiaro: in arrivo altri due colpi

Il mercato del Milan ha generato numeri clamorosi in entrata e in uscita: grazie ai sacrifici di Reijnders e Theo, oltre che Thiaw, Pobega, Morata e altri, Tare ha potuto contare su una relativa libertà di manovra che gli ha permesso di assestare colpi mirati e, almeno sulla carta, funzionali alle idee di Allegri e ai diktat di Cardinale.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport però il mercato del Milan sarebbe tutt’altro che chiuso: nei pensieri di Tare infatti ci sono ancora altri due acquisti, al netto di eventuali uscite. In difesa arriverà un centrale da affiancare a Gabbia, Tomori, De Winter e Pavlovic mentre è ancora aperta la caccia alla punta: i nomi sul taccuino sono sempre quelli di Vlahovic e Hojlund ma in caso di addio di Gimenez (difficile ma non impossibile), potrebbero esserci anche altre sorprese.