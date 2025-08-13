Milan, Tare scatenato: nuovo colpo dopo De Winter

È in dirittura d’arrivo un nuovo colpo in casa Milan: Igli Tare si appresta a mettere a segno un altro acquisto per la difesa dopo quello di De Winter.

È un Milan estremamente attivo in questa fase di calciomercato. Dopo la cessione di Malick Thiaw al Newcastle United, valsa 40 milioni di euro, il club rossonero non si è affatto trovare impreparato, garantendo a mister Allegri subito un sostituto. Il Diavolo si è assicurato le prestazioni di Koni De Winter: al Genoa andranno circa 20 milioni di euro.

Mentre il difensore belga firmerà un contratto fino al 2030 da 2 milioni a stagione. Da questa operazione ne beneficerà anche la Juventus, dato che incasserà il 15% della vendita. Il Milan, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi in chiave mercato. Igli Tare, infatti, sarebbe ormai prossimo dal mandare in porto una nuova operazione per rinforzare la retroguardia.

Affare in chiusura: nuovo colpo in difesa per Allegri

Dopo Koni De Winter, il Milan sta spingendo a tutta forza per portare in maglia rossonera il promettente terzino destro, Zachary Athekame. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, il clini lombardo sarebbe arrivato ad offrire 10 milioni di euro, cifra richiesta dallo Young Boys per la cessione del giocatore classe 2004. Adesso, il ds Tare sarebbe al lavoro per limare un ultimo particolare prima di chiudere definitivamente l’operazione.

Il Milan sta dialogando con lo Young Boys per raggiungere un’intesa sulla questione legata alla percentuale di rivendita in favore del club elvetico. Inizialmente, Zachary Athekame è stato accostato anche ad altri club di Serie A come Udinese e Bologna. Dopo l’inserimento del Milan, però, Zachary Athekame non ha più avuto dubbi. Infatti sta risultando determinate la volontà del calciatore svizzero, voglioso di vestire rossonero.

Considerata la cifra pattuita tra Milan e Young Boys, si tratterebbe del trasferimento più redditizio per un club del campionato svizzero in questa finestra di calciomercato. Il record appartiene attualmente Leon Avdullahu, centrocampista che ha salutato il Basilea per l’Hoffenheim (operazione da 8 milioni di euro). Seguono Filip Ugrinic, passato dallo Young Boys al Valencia per 4 milioni, e Cheik Niasse, trasferitosi dallo Young Boys al Verona per 3.5 milioni. Il Milan conta di avere Zachary Athekame a disposizione già per il match di Coppa Italia contro il Bari, in programma il prossimo 17 agosto.

Il Milan insiste per Hojlund: le ultime

Il direttore sportivo, Igli Tare, sembra aver scelto una strada molto decisa per quanto riguarda la questione attaccante. Il Milan, di fatto, avrebbe scelto Rasmus Hojlund come prossimo numero 9. La trattativa, però, è tutt’altro che semplice. Secondo Gianluca Di Marzio, il Diavolo non ha ancora trovato l’accordo con il Manchester United. Tuttavia, i Red Devils puntano molto sulla cessione del centravanti danese.

La squadra di Manchester avrebbe aperto al trasferimento, dicendo sì alla formula proposta dal Milan. Il club rossonero si sarebbe assicurato il placet degli inglesi sulla base di un affare in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 35 e i 40 milioni di euro. Il Milan dovrà convincere Rasmus Hojlund, non ancora sicuro di accettare il ritorno in Serie A.