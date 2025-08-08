Milan, tesoretto per Vlahovic: doppio colpo in uscita

Due cessioni potrebbero aiutare il Milan ad affondare il colpo Vlahovic
Per il Milan, in arrivo gli impegni ufficiali : il 17 agosto a San Siro, la squadra meneghina è pronta ad affrontare il Bari nei trentaduesimi di Coppa Italia.
Nel frattempo, il d.s. Tare sta valutando diversi profili in entrata. Da rinforzare soprattutto l’attacco, settore in cui Allegri ha chiesto degli innesti, con il solo Santiago Gimenez al momento unico centravanti titolare.
Il sogno in Via Aldo Rossi sarebbe Dusan Vlahovic della Juventus e le operazioni in uscita potrebbero aiutare il Diavolo.
Bondo e Terracciano salutano il Milan: accordo con la Cremonese
Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Cremonese ha raggiunto l’accordo con il Milan per Warren Bondo e Filippo Terracciano, attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto.
I grigiorossi, neopromossi in Serie A hanno messo a segno due ingaggi importanti. Il francese ma anche l’azzurro non hanno confermato le aspettative in maglia rossonera, spingendo la società a metterli sul mercato.
A Cremona, l’ex Monza e l’ex Hellas Verona dovrebbero trovare maggiore minutaggio e non va esclusa la possibilità che la squadra lombarda, in caso di salvezza possa riscattare i due calciatori, riempendo così le casse del Milan.
Tare e Furlani vorrebbero riuscire quantomeno ad ottenere, anche se in parte, una piccola cifra rispetto a quanto è stato speso : nel 2024, Terracciano arrivò nel capoluogo lombardo per 6 milioni di euro. L’anno successivo, il presidente Cardinale assecondò i 10 milioni voluti dal Monza per Bondo.