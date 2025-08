Milan, Thiaw messo alla porta: Tare punta due nomi per la difesa

Si scalda il mercato del Milan, il reparto difensivo dei rossoneri potrebbe essere presto stravolto dalla cessione di Thiaw.

Il Milan è ancora impegnato nell’acquisto del terzino destro, che dopo l’arrivo di Estupinian dal Brighton, completerebbe definitivamente le fasce. Tare sembra essere molto vicino all’acquisto di Zachary Athekame, terzino destro di proprietà dello Young Boys. Questo però potrebbe non esser l’ultimo acquisto dei rossoneri in difesa, infatti nelle ultime ore sta prendendo piede l’ipotesi della cessione di Malick Thiaw.

Sul difensore tedesco si sono registrati diversi interessi da top club europei ma il Milan non valuterà offerte inferiori ai 30 milioni di euro. Una brutta notizia per Allegri, che durante le amichevoli del tour in Oriente, è rimasto piacevolmente colpito dalla qualità difensiva del suo reparto, e di conseguenza, da quella di Thiaw. Questo però non basta alla dirigenza rossonera, che vede nel profilo del tedesco una possibilità concreta di ottenere una plusvalenza importante. Sul centrale tedesco ci sarebbe un forte interesse del Newcastle United.

Il Milan pensa al dopo Thiaw: due nomi nel mirino

I rossoneri, qualora il tedesco fosse ceduto, non vogliono farsi trovare impreparati, soprattutto visto l’imminente inizio del campionato, in cui il Milan sarà chiamato ad affrontare la Cremonese il 23 agosto. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport i nomi nel taccuino dei rossoneri sono quelli di Comuzzo dalla Fiorentina o di Leoni dal Parma.

I due giocatori sono tra i difensori più promettenti del nostro campionato e su entrambi c’è forte concorrenza, ma il Milan potrebbe vincerla agilmente vista la cifra che incasserebbe dalla cessione del tedesco. Rimangono comunque due difensori di prima fascia, che soddisferebbero anche le richieste di Allegri. Staremo a vedere come si evolverà questo nuovo domino di mercato che vede come protagonista Thiaw.