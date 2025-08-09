Milan, Thiaw verso l’addio: Tare ha già in pugno il sostituto

Malick Thiaw si avvicina sempre più verso il trasferimento in Premier League: Tare ha già pronto il sostituto.

Continuano a farsi sempre più intense e costanti le voci di mercato su Malick Thiaw. Nonostante il no secco del Milan alla prima offerta, il Newcastle United sembra non avere alcuna voglia di mollare la presa. I Magpies, stando ai rumors, sarebbero decisi a far vacillare i rossoneri con una nuova offerta. Gli inglesi starebbero pensando ad una proposta da 40 milioni, cifra che si avvicina molto alle richieste del Diavolo. Inoltre, Thiaw sembra gradire il corteggiamento del Newcastle. Al contempo, Tare si sarebbe già tutelato, scegliendo il possibile sostituito del tedesco.

Tare ha già scelto il sostituto di Thiaw: gioca in Inghilterra

Il Newcastle United starebbe insistendo in maniera determinata per portare Malick Thiaw in Premier League. Per questo motivo, il Milan si sarebbe messo al lavoro per garantire ad Allegri un degno sostituto. Qualora la trattativa per la cessione del tedesco prendesse piede, i rossoneri non hanno alcuna voglia di farsi trovare impreparati. Il ds Igli Tare, infatti, avrebbe già messo nel mirino il sostituto.

Secondo quanto riportato dal giornalista Alessandro Jacobone, in casa Milan sarebbe tornato di moda il nome di Caleb Okoli. La società rossonera starebbe riflettendo sopratutto sul centrale classe 2001 nel caso in cui Thiaw dovesse partire. Il promettente difensore gioca in Inghilterra con il Leicester, squadra retrocessa in Championship. Nella passata stagione, il giocatore italiano di origini nigeriane si è messo in mostra con le Foxes collezionando 23 presenze e un gol.

Caleb Okoli è un nome già noto alla Serie A, avendo vestito le divise di Atalanta e Cremonese. Il Milan avrebbe cominciato a muoversi per il difensore già diversi mesi fa. La spesa dell’operazione non è neanche proibitiva, tutt’altro. Al Diavolo basterebbero solamente 14 milioni di euro per convincere il Leicester a cedere il calciatore. Caleb Okoli starebbe valutando il ritorno in Italia per giocarsi meglio le proprie chance in chiave nazionale. Ad agevolare il tutto potrebbe essere anche chi cura gli interessi del difensore, dato che si tratta della stessa agenzia di Samuele Ricci.

Mercato in uscita: dopo Bondo un altro rossonero va alla Cremonese

Il Milan si muove anche sul fronte delle uscite. Come riportato dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, il Diavolo si prepara a salutare Filippo Terracciano. Dopo Warren Bondo, anche il terzino ex Hellas Verona passerà alla Cremonese.

Per il giocatore italiano, però, è stata scelta una formula di trasferimento diversa rispetto a quella del centrocampista francese. Filippo Terracciano sbarcherà alla corte della Cremonese in prestito con diritto di riscatto. Warren Bondo, invece, si legherà alla squadra allenata da Davide Nicola in prestito secco.