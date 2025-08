Milan, titolare in Champions e classe 2004: il nuovo profilo che ha stregato Tare

Igli Tare continua a lavorare incessantemente per rinforzare l’organico a disposizione di Max Allegri: il nuovo profilo ha tutte le carte in regola per arrivare a breve

Dopo una fase di apparente stallo, il Milan comincia a delineare con maggiore chiarezza il progetto targato Max Allegri. La dirigenza, guidata dal direttore sportivo Igli Tare, è al lavoro su più fronti per consegnare all’allenatore livornese una rosa competitiva e in grado di tornare quanto prima in Champions League. Dopo gli arrivi di Ricci dal Torino e del veterano Luka Modric dal Real Madrid, i rossoneri sono ora continuano a lavorare per Ardon Jashari, centrocampista svizzero attualmente in forza al Club Bruges.

Sul fronte difensivo, invece, si è chiuso l’acquisto di Pervis Estupiñán, terzino sinistro classe 1998 del Brighton. L’ecuadoriano è diventato rossonero per una cifra intorno ai 18 milioni di euro. Resta ancora aperta la questione del terzino destro, l’ultima vera casella da riempire per completare il pacchetto arretrato, cessioni permettendo.

Milan, il nome nuovo è Zachary Athekame

Il Milan accelera sul mercato e lo fa guardando alla corsia destra. Dopo giorni di riflessioni e tentativi complicati, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno deciso di puntare forte su Zachary Athekame, terzino destro dello Young Boys, classe 2004. Nella giornata di ieri è partita la prima offerta ufficiale: circa 7 milioni di euro, una cifra che si avvicina sensibilmente alla richiesta del club svizzero. A rendere la trattativa ancora più concreta, il sì già ottenuto dal giocatore.

Il profilo piaceva anche in Italia, con Udinese e Bologna che avevano fatto più di un sondaggio. Ma il Milan è stato il primo a muoversi concretamente, sfruttando i buoni rapporti tra il ds Igli Tare e lo Young Boys per costruire un canale preferenziale. Le parti sono vicine e la fiducia sul buon esito dell’operazione è in crescita.

Milan, chi è Athekame

Athekame è una soluzione arrivata anche per necessità. Il vero obiettivo per la fascia destra era Guela Doué dello Strasburgo, ma i francesi non si sono mossi dalla loro richiesta da oltre 25 milioni. Il Milan era arrivato fino a 23, senza successo. Da lì, la virata sul giovane svizzero di origini nigeriane, protagonista nell’ultima Champions League con otto presenze.

Difensore moderno, abile negli uno contro uno e pulito nei contrasti, Athekame è cresciuto come ala offensiva prima di essere arretrato sulla linea difensiva. Nell’ultima stagione ha collezionato 30 presenze nel campionato svizzero, dimostrando continuità e personalità.