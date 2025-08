Milan, torna Galliani? C’è la rivelazione sui social

Galliani-Milan, ritorno possibile? Pellegatti: arriva l’annuncio social.

Un nome che evoca epoche vincenti, operazioni iconiche e una storia lunga oltre trent’anni. Adriano Galliani potrebbe davvero tornare al Milan, questa volta in un ruolo diverso ma altrettanto centrale: quello di “Head of Football”, figura di riferimento per la gestione sportiva e le relazioni istituzionali del club.

A rilanciare con forza questa suggestione è stato Carlo Pellegatti, voce storica dell’universo rossonero, sul suo canale YouTube.

Galliani-Milan, tutta la verità

“Una fonte molto affidabile mi ha parlato dell’ipotesi Galliani già lo scorso 6 giugno”, ha spiegato Pellegatti. “All’inizio la pista sembrava fredda: Galliani era totalmente concentrato sulla cessione del Monza, ancora in fase di definizione. Ma poi qualcosa è cambiato”.

Secondo quanto raccontato dal giornalista, la proprietà rossonera avrebbe maturato una riflessione chiara: serve una figura dirigenziale autorevole, con peso politico e conoscenza delle dinamiche UEFA e Lega, per completare il nuovo assetto. Il profilo individuato? Proprio Galliani, che nel Milan ha scritto la storia al fianco di Berlusconi.

Importante precisare, sottolinea Pellegatti, che Paolo Scaroni non è in discussione: “Non si tratta di un avvicendamento ai vertici, ma di un’integrazione nell’organigramma. Galliani non verrebbe come advisor esterno alla Ibrahimović, ma con un incarico dirigenziale operativo e istituzionale”.

Lo scenario, però, non si sbloccherà prima dell’autunno. Il closing per il passaggio di proprietà del Monza, atteso per settembre, rappresenta uno snodo cruciale: “Fino a quel momento, Galliani non prenderà decision ma la porta, che a giugno era stata chiusa, oggi non lo è più. Anzi, mi sembra che ci sia disponibilità”.

“Sarebbe un upgrade per il Milan – ha aggiunto Pellegatti – sia sul piano dell’immagine che sul piano istituzionale. Galliani resta uno dei dirigenti più rispettati nel panorama internazionale. Spero che il suo possibile ritorno venga visto all’interno del club come una grande opportunità”.