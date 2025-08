Milan, tutto pronto per il grande ritorno: il countdown è iniziato

Il conto alla rovescia è iniziato: in casa Milan c’è fermento per il grande ritorno. Cardinale è pronto a ridare alla piazza rossonera una delle sue icone più grandi.

Il Milan continua a pensare in grande in vista della prossima stagione. La società rossonera sta operando con grande entusiasmo e determinazione sul mercato, cercando di dare forma ad una campagna acquisti che soddisfi in pieno la piazza. Dopo una stagione decisamente deludente, il club lombardo è consapevole che il margine d’errore va ridotto al minimo.

Per rilanciare le proprie ambizioni, il Milan ha deciso di andare sul sicuro, ovvero, affidandosi a profili grande esperienza come Igli Tare e Massimiliano Allegri. Ma la dirigenza rossonera non intende fermarsi qui: l’obiettivo è quello di aggiungere un’altra figura di spessore, lanciando così un ulteriore segnali alle rivali e sopratutto ai propri tifosi.

Tutto pronto per il grande ritorno: il Milan lo riporta in rossonero

Il Milan si prepara a riportare in rossonero uno di quelli che ha scritto pagine indelebili della storia rossonera. Gerry Cardinale è pronto a mettere fine alle ostilità con i tifosi, conquistando consensi con il ritorno di Adriano Galliani. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe solo una questione di tempo per il rientro ai piedi della Madonnina del ‘condor’.

Dopo la retrocessione in Serie B, Adriano Galliani si appresta a mettere fine alla sua avventura al Monza. A metà settembre è in programma il closing per il passaggio di priorità della società brianzola da Fininvest al fondo statunitense Beckett Layne Ventures. Per il nuovo corso, sono stati già scelti i dirigenti Mauro Baldissoni e Nicolas Burdisso, il quale ricoprirà il ruolo di direttore sportivo.

Galliani al Milan: intesa raggiunta

Una volta risolta la questione Monza, Adriano Galliani potrà tornare al Milan. Tra le parti sarebbe già stata raggiunta un’intesa di massima: Cardinale avrebbe strappato il sì del ‘condor’ a margine di un incontro avvenuto in Costa azzurra. A spingere il proprietario rossonero verso questo romantico scenario sarebbero stati Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic. Il Milan affiderà ad Adriano Galliani l’incarico di head of football, un ruolo che dunque non andrà a cozzare con il presidente Paolo Scaroni.

Adriano Galliani è stato uno dei massimi dirigenti della Serie A nell’era di Silvio Berlusconi al Milan (dal 1986 al 2017). Un binomio leggendario che si è preso la scena italiana ed europea, conquistando ben 29 trofei in 31 anni: 8 Scudetti, 5 Coppe dei Campioni / Champions League, 5 Supercoppe europee, 7 Supercoppe italiane, 3 Coppe Intercontinentali / Mondiale per Club e una Coppa Italia. Ora, con il suo ritorno, Adriano Galliani non può far altro che pensare a raggiungere quota 30 con il Milan, magari portando in rossonero la tanto agognata seconda stella.